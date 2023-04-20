Событие – неоднозначное: в ВСУ объяснили, почему включали тревогу в Киевской области

По информации Главного центра спецконтроля, вечером 19 апреля над территорией Украины было высокоэнергетическое акустическое событие. Предполагается, что оно связано с входом космического тела в атмосферу. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области.

Но Воздушные силы Украины не работали в Киевском направлении, ведь не было угрозы. Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Однако воздушную тревогу таки включили, ведь это неоднозначное событие.

Это вхождение какого-нибудь небесного тела, типа метеора в слои атмосферы. И происходит такая вспышка. Что-то взорвалось. Надо включить (воздушную тревогу – 24 Канал) на всякий случай, наверное. Потому что были уже и случаи, когда ракеты С-400 ЗРК прилетали без тревоги. Ведь баллистика – есть баллистика,

– подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он отметил, поскольку что-то вспыхнуло, то на это отреагировали.

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Юрий Игнат рассказал, что ПВО работала на юго-восточном направлении. Так Воздушное командование "Восток" уничтожило 10 "Шахидов".

"Командующий поблагодарил всех за боевую работу. И попросил из наших символик и из плакатов не создавать мемов. Ребята работают в боевых условиях, а тут какие-то "тарелки", – сказал он.

В Воздушных силах отметили, что этого лучше не делать, ведь так может радоваться российская пропаганда.

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