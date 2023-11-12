Россия сама идет в объятия Китая: может ли Си Цзиньпин "кинуть" Путина
Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся 15 ноября в Сан-Франциско. Не стоит ожидать чего-то грандиозного от этой встречи, но все же надежда есть.
Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что людям хочется верить в какие-то мощные результаты после встречи Байдена с Си. Особенно на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке. Но надежд на это немного.
Смотрите также Призрак Третьей мировой? Что может изменить историческая встреча Байдена и Си в Сан-Франциско
Скорее всего, Си будет настаивать на том, чтобы ему отдали в виде "жертвы" Тайвань. За это Китай может сделать многое, в том числе и повлиять на Путина. Сомнительно, что США согласятся на такой шаг.
Я бы сказал, если и проблемы какие-нибудь начнут решаться, то через договоренности Вашингтона – Пекина. Два главных игрока могут принципиально о чем-то договориться и найти баланс интересов для достижения определенных решений. Но, конечно, могу ошибаться. Понимаю скепсис людей на этот счет,
– сказал Фейгин.
Смотрите разговор с Марком Фейгиным на ютубе 24 Канала
Может ли Китай бросить Путина
Как заверил Фейгин, не стоит исключать вариант, что Китай может "кинуть" Путина. Если смотреть на все с экономической точки зрения, то 200 миллиардов товарооборота с Россией не сравнятся с 750-800 миллиардами, которые Китай имеет с Соединенными Штатами.
Кроме того, Си сейчас вообще прям ничего не нужно делать, чтобы продолжать медленную экспансию России. Москва сама бежит к Китаю.
Москва со всеми ресурсами и возможностями бежит в объятия Пекина. У России никаких вариантов для глобального развития в обход Пекина нет. А у Китая есть много вариантов. Может "кинуть", а может не "кинуть". Поэтому вполне можно представить, что Пекин пожертвует пешкой ради короля,
– отметил Фейгин.
Встреча Си и Байдена: коротко
- Известно, что Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он состоится в Сан-Франциско. А накануне для организации встречи в США ездил глава МИД Китая Ван.
- Впоследствии в Белом доме подтвердили, что встреча Байдена и Си состоится. Точная дата – 15 ноября.
- Глава Китая убеждал, что готов сотрудничать с США. Он уверен, что это имеет решающее значение для всего мира.