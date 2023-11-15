На переговорах Байдена и Си одной из ключевых тем будет Украина

Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся в США во время саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Политики будут говорить и об Украине.

Соответствующую информацию журналистам подтвердил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби на борту Air Force One 14 ноября. В Офисе Президента Украины также убеждены, что тема Украины в разговоре лидеров будет одной из ключевых, пишет 24 Канал.

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О чем будут говорить Байден и Си на встрече

Разговор еще не состоялся и я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии,

– заявил Кирби.

Он объяснил "Голосу Америки", что Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Киев и способствовать продвижению видения президента Украины Владимира Зеленского по поводу справедливого мира в Украине.

По словам координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США, одной из тем разговора будет ситуация на Ближнем Востоке. Кирби подтвердил, что США будут приветствовать возможности, чтобы Китай захотел быть полезным в оказании поддержки Израиля, необходимой для его защиты, а также для оказания гуманитарной помощи нуждающимся.

Что говорят о переговорах в Украине

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил в эфире телемарафона, что нет сомнений, что тема Украины будет одной из ключевых тем обсуждения в рамках встречи на полях саммита АТЭС Байдена и Си.

Потому что сегодня война в Украине как раз и закладывает, то есть финал войны в Украине как раз и будет закладывать международные отношения, в которых мы будем с вами находиться в следующие определенные политические циклы. 10, может, 15, может 20 (лет – 24 Канал) в зависимости от того, как мощно проигрывает Россия. Не проигрывает ли Россия. Если она максимально мощно проигрывает, тогда у нас с вами 50 лет, например, есть, и это достаточно важно для того же Китая,

– заявил Михаил Подоляк.

По его словам, Китай не заинтересован как Россия в изломе сегодняшнего международного пространства, ведь у Пекина есть интерес, чтобы были соответствующие правила, но чтобы они имели суверенное право выглядеть так, как выглядят.

"Это не Россия. У Китая нет внешней агрессивной политики в таком объеме, как в России. Для России внешняя агрессивная политика – это способ существования", – пояснил советник Ермака.

Он сказал, что Китай перетягивает на себя функции, которые еще вчера выполняла Россия, ведь Москвы как глобального игрока уже не существует.

"И потому, что Китай заинтересован в определенной стратегии своего развития, мне кажется, что можно будет обсудить те правила, где Россия не будет существовать как страна, которая что-то там может кому-то предложить", – заверил Подоляк.

Кратко о встрече Байдена с Си