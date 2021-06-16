Встреча Байдена и Путина: в Кремле заговорили о неподписных документах

В Женеве началась встреча Джо Байдена и Владимира Путина. По ее итогам могут быть одобрены неподписные документы.

Об этом сообщили в Кремле. Ранее у российского президента заявляли, что в рамках встречи не запланировано подписание документов.

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В то же время спикер Путина заверил, что лидеры России и США не планируют принимать "каких-либо документов, касающихся кибербезопасности".

Подробности о встрече Байдена и Путина

Повестку дня переговоров обнародовали на сайте Белого дома. Кроме кибербезопасности, обсудить планируют, в частности, контроль над стратегическим вооружением и захват самолета Ryanair в Беларуси.

В Кремле ранее заявляли, что политики будут общаться о вопросах стратегической стабильности, борьбе с пандемией COVID-19, ситуации в Украине и Сирии.

После завершения встречи Байден и Путин не будут проводить совместной пресс-конференции, а будут общаться со СМИ отдельно. Этого пожелала американская сторона.