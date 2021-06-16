Встреча Байдена и Путина: в Кремле заговорили о неподписных документах

16 июня 2021 , 15:07
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Источник:

РИА Новости

В Женеве началась встреча Джо Байдена и Владимира Путина. По ее итогам могут быть одобрены неподписные документы.

Об этом сообщили в Кремле. Ранее у российского президента заявляли, что в рамках встречи не запланировано подписание документов.

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В то же время спикер Путина заверил, что лидеры России и США не планируют принимать "каких-либо документов, касающихся кибербезопасности".

Справка. Кибербезопасность – один из вопросов, которые Байден стремится поднять на саммите. Впрочем, он не уверен, что ему удастся достичь договоренностей с Путиным на этот счет.

Подробности о встрече Байдена и Путина

  • Повестку дня переговоров обнародовали на сайте Белого дома. Кроме кибербезопасности, обсудить планируют, в частности, контроль над стратегическим вооружением и захват самолета Ryanair в Беларуси.
  • В Кремле ранее заявляли, что политики будут общаться о вопросах стратегической стабильности, борьбе с пандемией COVID-19, ситуации в Украине и Сирии.
  • После завершения встречи Байден и Путин не будут проводить совместной пресс-конференции, а будут общаться со СМИ отдельно. Этого пожелала американская сторона.
Автор: Ірина Буртик