Встреча Байдена и Путина может состояться в Женеве в ближайшее время, – американские СМИ

Вероятнее всего, Джо Байден и Владимир Путин встретятся в швейцарской Женеве. Президенты США и России будут обсуждать деэскалацию отношений.

Об этом сообщил корреспондент американского издания NBC Джефф Беннетт. Он ссылается сразу на несколько собеседников в Белом доме.

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"Женева, Швейцария, – это наиболее вероятное место проведения потенциальной встречи Байдена с Путиным. Об этом заявили 4 источника в администрации президента США", – написал он.

И добавил, что ранее Байден выразил надежду, что встретиться с главой Кремля удастся во время запланированного в июне визита в Европу.

Кроме этого, по словам журналиста NBC, эта встреча, скорее всего, будет направлена на деэскалацию между Соединенными Штатами Америки и России.

Вероятная встреча Байдена и Путина: коротко