Украина является частью трех противостояний, – политолог допустил основные вопросы разговора Байдена и Си

Уже 15 ноября президент США Джо Байден встретится с главой Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско. Во время встречи будут рассматриваться вопросы, важные для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что не стоит воспринимать встречу Байдена и Си сквозь призму "будут ли они говорить об Украине". Каждый вопрос, который будут обсуждать лидеры США и Китая, так или иначе будет касаться и Киева.

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Чего ждать от встречи Байдена и Си

Как подчеркнул Саакян, сегодня Украина является частью трех противостояний в мире. В первую очередь речь идет о российско-украинской войне. Второе – противостояние России и ее желание построить мир на правые силы, а не на силе права. Третье – противостояние России как одной из стран, которая пытается пойти по пути диктатуры, а не демократии.

Мы понимаем, что Украина является частью этих трех противостояний. Разговор о неэскалации и механизмах контактов между военными США и Китая – это, в частности, и об Украине. Разговор о ядерной безопасности, неиспользовании ядерного оружия и ядерном шантаже… Там может не звучать слово "Украина", но это будет разговор и об Украине. И это будет разговор, который будет влиять на Украину,

– рассказал Саакян.

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Разговор Си и Байдена имеет несколько "полей". Прежде всего, вопросы, по которым есть консенсус – ядерная безопасность, механизмы деэскалации. Второе – вопросы конкуренции и запрещенных механизмов конкуренции, которые договорятся не использовать. Третье – поле расхождений.

На поле расхождений США и Китай пока не могут сегодня договориться и конкурировать. Эти вопросы переводятся в плоскость условной вражды. И это – самое болезненное для всего остального мира. Особенно для Глобального Юга. Эти вопросы поляризуют и требуют определить, на каком "стуле" кто сидит. Это вопросы демократии, свободного рынка, частично санкционной политики и других тематик, доходя до кооперации в сфере высоких технологий,

– отметил Саакян.

Встреча Си и Байдена: коротко