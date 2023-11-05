Украинский вопрос будут поднимать: чего ожидать от встречи глав США и Китая

Джозеф Байден и Си Цзиньпин должны встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в США 11-17 ноября. Среди тем, которые вероятно будут обсуждать лидеры Соединенных Штатов и Китая – ядерная безопасность и война в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что первые сигналы США и Китая свидетельствуют о том, что они стремятся уменьшить конфронтационные тренды и отойти от "черты", за которой Третья мировая – ядерная – война.

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Мир стал биополярным

Именно поэтому вопросы ядерной безопасности будут обсуждаться Байденом и Си Цзиньпином. Также будет рассматриваться аспект дальнейшего сотрудничества США и Китая.

Сейчас мир стал биполярным, и Соединенные Штаты и КНР возглавляют два противостоящих друг другу лагеря. И им нужно договариваться, как налаживать конкуренцию, ведь важно, чтобы она продолжалась в мирном русле и не привела к Третьей мировой войне,

– подчеркнул политолог-международник.

Также Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать в частности безопасность на Евразийском континенте, потому что здесь есть рынки сбыта Китая. И ему важно сохранить мир в Европе.

"Поэтому, вероятно, украинский вопрос будут поднимать, в частности присоединение Украины к Европейскому Союзу и НАТО", – отметил Осипенко.

Повлияет ли встреча Байдена и Си Цзиньпина на перспективу вступления Украины в НАТО: смотрите видео

Что делать с Россией

На перспективу вступления Украины в НАТО повлияют результаты встречи США и Китая. А также то, как будет разворачиваться ситуация на поле боя.

Если война закончится в 2024 году до саммита НАТО, то Украина может получить приглашение в Альянс даже на юбилейной встрече,

– подчеркнул он.

Саммит НАТО, посвященный 75-летию Альянса, состоится в Вашингтоне в 2024 году. Дата его проведения будет определена.

Кроме того, продолжается дискуссия в Европе, с какими именно территориями Украина может стать членом Альянса – с оккупированными регионами или в НАТО следует брать нашу страну с неоккупированными территориями.

Однако окончательное решение не принято, что делать с Россией: перетащить ли ее в западный лагерь, оторвав от Китая, или ее будут побеждать.

"Запад склоняются к тому, что нужно побеждать – после того, как Россия "подожгла" Ближний Восток и решила идти в наступление на демократические страны", – отметил Руслан Осипенко.

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