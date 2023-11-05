Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зазначивши, що перші сигнали США та Китаю свідчать про те, що вони прагнуть зменшити конфронтаційні тренди та відійти від "риски", за якою Третя світова – ядерна – війна.

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Світ став біополярним

Саме тому питання ядерної безпеки будуть обговорювати Байден та Сі Цзіньпін. Також будуть розглядати аспект подальшої співпраці США та Китаю.

Зараз світ став біполярним, і Сполученні Штати та КНР є очільниками двох таборів, які протистоять один одному. І їм потрібно домовлятися, як налагоджувати конкуренцію, адже важливо, щоб вона продовжувалась у мирному руслі і не привела до Третьої світової війни,

– наголосив політолог-міжнародник.

Також Байден та Сі Цзіньпін будуть обговорювати, зокрема, безпеку на Євразійському континенті, тому що тут є ринки збуту Китаю. І йому важливо зберегти мир в Європі.

"Тому, ймовірно, українське питання підійматимуть, зокрема, приєднання України до Європейського Союзу та НАТО", – зазначив Осипенко.

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Що робити з Росією

На перспективу вступу України в НАТО вплинуть результати зустрічі США та Китаю. А також те, як буде розгортатися ситуація на полі бою.

Якщо війна закінчиться у 2024 році до саміту НАТО, то Україна може отримати запрошення в Альянс навіть на ювілейній зустрічі,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Саміт НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу, відбудеться у Вашингтоні у 2024 році. Дата його проведення буде визначена.

Крім того, триває дискусія в Європі, з якими саме територіями Україна може стати членом Альянсу, – з окупованими регіонами чи в НАТО варто брати нашу країну з неокупованими територіями.

Проте наразі остаточне рішення не ухвалене, що робити з Росією: чи її перетягнуть у західний табір, відірвавши від Китаю, чи її будуть перемагати.

"Захід схиляється до того, що треба перемагати – після того, як Росія "підпалила" Близький Схід й вирішила йти у наступ на демократичні країни", – зауважив Руслан Осипенко.

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