Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зазначивши, що перші сигнали США та Китаю свідчать про те, що вони прагнуть зменшити конфронтаційні тренди та відійти від "риски", за якою Третя світова – ядерна – війна.
Читайте також Це не Ялтинська конференція: чого чекати від зустрічі Сі з Байденом
Світ став біополярним
Саме тому питання ядерної безпеки будуть обговорювати Байден та Сі Цзіньпін. Також будуть розглядати аспект подальшої співпраці США та Китаю.
Зараз світ став біполярним, і Сполученні Штати та КНР є очільниками двох таборів, які протистоять один одному. І їм потрібно домовлятися, як налагоджувати конкуренцію, адже важливо, щоб вона продовжувалась у мирному руслі і не привела до Третьої світової війни,
– наголосив політолог-міжнародник.
Також Байден та Сі Цзіньпін будуть обговорювати, зокрема, безпеку на Євразійському континенті, тому що тут є ринки збуту Китаю. І йому важливо зберегти мир в Європі.
"Тому, ймовірно, українське питання підійматимуть, зокрема, приєднання України до Європейського Союзу та НАТО", – зазначив Осипенко.
Чи вплине зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна на перспективу вступу України в НАТО: дивіться відео
Що робити з Росією
На перспективу вступу України в НАТО вплинуть результати зустрічі США та Китаю. А також те, як буде розгортатися ситуація на полі бою.
Якщо війна закінчиться у 2024 році до саміту НАТО, то Україна може отримати запрошення в Альянс навіть на ювілейній зустрічі,
– підкреслив він.
Крім того, триває дискусія в Європі, з якими саме територіями Україна може стати членом Альянсу, – з окупованими регіонами чи в НАТО варто брати нашу країну з неокупованими територіями.
Проте наразі остаточне рішення не ухвалене, що робити з Росією: чи її перетягнуть у західний табір, відірвавши від Китаю, чи її будуть перемагати.
"Захід схиляється до того, що треба перемагати – після того, як Росія "підпалила" Близький Схід й вирішила йти у наступ на демократичні країни", – зауважив Руслан Осипенко.
Більше про зустріч Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна
- Очільники США та КНР зустрінуться в Сан-Франциско під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться з 11 по 17 листопада.
- Раніше про зустріч домовились Байден та голова МЗС Китаю Ван Ї під час їхньої зустрічі в США.
- Сі Цзіньпін під час спілкування з Байденом спробує налагодити відносини зі Сполученими Штатами. Адже раніше він заявляв, що від цього залежатиме доля людства.
- Також адміністрація Байдена дотримується думки, що необхідно підтримувати контакт з Китаєм, оскільки це понижує градус напруги у світі.