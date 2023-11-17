Китаю большая война не нужна, – политолог объяснил результаты встречи Си и Байдена

На днях на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прошла долгожданная встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Руководители двух стран обсудили ряд важных вопросов, в частности, войну в Украине.

В эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович подвел итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина, объяснив, как эти переговоры окажут влияние на сотрудничество между странами в будущем.

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США подыграли КНР

Итоги этой встречи более положительные, чем отрицательные. Саммит не может быть провальным, потому что лидеры стран договорились возобновить сотрудничество в определенных областях. Речь идет о возобновление военной коммуникации.

Это действительно важный момент. Если мы говорим о проблеме Тайваня, это свидетельствует о том, что стороны понимают, что потенциально могут быть действия, которые одна из сторон будет рассматривать как провокации. Для того чтобы это не спровоцировало войну, нужно иметь прямую связь, которая позволит быстро обсудить и решить этот вопрос.

– отметил Рейтерович.

По его словам, сейчас лидеры очертили только рамку, а дальше начнется работа на более низком уровне, где будут отрабатываться определенные шаги и механизмы сотрудничества.

Соединенные Штаты, вероятно, информационно подыграли КНР. США позволили китайцам немного порадоваться ролью второго полюса. Однако с экономической и военной точки зрения Китай не таков, но он настойчиво к этой цели приближается.

Реальные результаты разговора по поводу российско-украинской войны мы увидим с помощью опосредованных факторов. То есть, если Китай в ближайшее время ограничит торговлю определенными видами товаров из России, то очевидно, что со стороны Байдена был намек и Си Цзиньпин понял его.

– добавил Рейтерович.

Он отметил, что, возможно, представитель Китая будет присутствовать на следующей встрече, посвященной украинской формуле мира. А потом скажет, что Пекин вместе с Вашингтоном решил присоединиться к этому вопросу.

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Вопросы Тайваня

Байден официально сказал, что Соединенные Штаты придерживаются позиции одного Китая и против эскалации конфликта. Однако китайцы любят играть в дипломатические игры формальными заявлениями.

По данным аналитиков, Си Цзиньпин заверил Байдена, что Китай не собирается военным способом отвоевывать Тайвань. Они могут это сделать другим способом,

– сказал политолог.

Вскоре в США состоятся выборы и по одному из сценариев победить может прокитайский блок партий, выступающий за более тесную интеграцию с Пекином или за начало переговоров об этой интеграции. Китай в политическом смысле через демократические механизмы может добиться решения проблемы.

Как отметил Рейтерович, у Китая есть серьезная экономическая зависимость от Соединенных Штатов. Товарооборот в среднем между двумя странами составляет триллион долларов. Поэтому Пекин гораздо больше заинтересован в нормальном развитии отношений с США. Это срабатывает как в контексте Тайваня, так и в контексте взаимоотношений с Россией.

"Китайцам большая война не нужна по одной простой причине – они к ней не готовы. Ядерный потенциал США в три раза больше, чем у Китая. Для того чтобы достичь паритета, китайцам нужны десятилетия", – подчеркнул политолог.

Что в этих переговорах увидели россияне

Встреча Байдена и Си Цзиньпина существенно напрягла россиян. Как минимум в понимании одной очень простой истины – никакой претензии России на глобальное доминирование или лидерство нет и быть не может.

Встретились две страны, решающие все вопросы в мире. О России говорили как об объекте, на который нужно каким-то образом влиять, чтобы этот объект изменил свою траекторию,

– добавил Рейтерович.

Россияне эту встречу очень осторожно комментировали, не делая никаких больших выводов.

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