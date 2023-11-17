В ефірі 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович підбив підсумки зустрічі Байдена й Сі Цзіньпіна, пояснивши, як ці перемовини вплинуть на співпрацю між країнами в майбутньому.

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США підіграли КНР

Підсумки цієї зустрічі більш позитивні, ніж негативні. Саміт не може бути провальним, тому що лідери країн домовилися відновити співробітництво в певних сферах. Мова йде про відновлення військової комунікації.

Це насправді важливий момент. Якщо ми говоримо про проблему Тайваню, то це свідчить про те, що сторони розуміють, що потенційно можуть бути дії, які одна зі сторін розглядатиме як провокації. Для того, щоб це не спровокувало війну, треба мати прямий зв'язок, який дозволить швидко обговорити та розв'язати це питання,

– зазначив Рейтерович.

За його словами, зараз лідери окреслили тільки рамку, а далі почнеться робота на нижчому рівні, де відпрацьовуватимуться певні кроки та механізми співпраці.

Сполучені Штати, мабуть, інформаційно підіграли КНР. США дозволили китайцям трохи потішитися роллю другого полюса. Проте з економічного та військового погляду Китай не є таким, але він наполегливо до цієї мети наближається.

Реальні результати розмови щодо російсько-української війни ми побачимо за допомогою опосередкованих факторів. Тобто, якщо Китай найближчим часом обмежить торгівлю певними видами товарів з Росії, то очевидно, що з боку Байдена був натяк і Сі Цзіньпін зрозумів його,

– додав Рейтерович.

Він зауважив, що, можливо, представник Китаю буде присутній на наступній зустрічі, присвяченій українській формулі миру. А потім скаже, що Пекін разом Вашингтоном вирішив приєднатися до цього питання.

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Питання Тайваню

Байден офіційно сказав, що Сполучені Штати дотримуються позиції одного Китаю та проти ескалації конфлікту. Однак китайці люблять грати в дипломатичні ігри формальними заявами.

За даними аналітиків, Сі Цзіньпін запевнив Байдена, що Китай не збирається у військовий спосіб відвойовувати Тайвань. Вони можуть це зробити в інший спосіб,

– сказав політолог.

Незабаром у США відбудуться вибори, й за одним зі сценаріїв перемогти може прокитайський блок партій, який виступає за тіснішу інтеграцію з Пекіном або за початок перемовин про цю інтеграцію. Китай в політичному сенсі через демократичні механізми може домогтися розв'язання проблеми.

Як зазначив Рейтерович, Китай має серйозну економічну залежність від Сполучених Штатів. Товарообіг в середньому між цими двома країнами становить трильйон доларів. Тому Пекін набагато більше зацікавлений в нормальному розвитку відносин зі США. Це спрацьовує як в контексті Тайваню, так і в контексті взаємовідносин з Росією.

"Китайцям велика війна не потрібна з однієї простої причини – вони до неї не готові. Ядерний потенціал США в три рази більший, ніж у Китаю. Для того, щоб досягти паритету, китайцям потрібні десятиліття", – наголосив політолог.

Що в цих переговорах побачили росіяни

Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна суттєво напружила росіян. Як мінімум, в розумінні однієї дуже простої істини – ніякої навіть претензії Росії на глобальне домінування або лідерство немає і бути не може.

Зустрілися дві країни, які розв'язують всі питання у світі. Про Росію говорили як про об'єкт, на який треба якимось чином впливати, щоб цей об'єкт змінив свою траєкторію,

– додав Рейтерович.

Росіяни цю зустріч вкрай обережно коментували, не роблячи ніяких великих висновків.

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