Уже послали сигнал: как США могут повлиять на позицию Китая по отношению к России

В Сан-Франциско началась встреча китайского лидера Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена. Вероятно, одной из ключевых тем станет позиция Поднебесной по отношению к России.

Очевидно, что Байден не будет говорить прямо Си, чтобы тот пересмотрел свое отношение к Владимиру Путину, это будет происходить несколько иначе. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что США уже направили определенные сигналы Китаю.

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Начнется сложная игра

"Я не думаю, что Байден прямо скажет или попросит Си Цзиньпина надавить на Россию. К сожалению, дипломатия не так работает. И уровень взаимоотношений личностных и политических между Байденом и Си не таков, чтобы говорить о таких вещах", – объяснил политолог.

Скорее всего, будет сложная игра и намеки, как произошло несколько дней назад. Тогда американское правительство опубликовало список китайских компаний, торгующих с Россией товарами двойного назначения, к которым может относиться военно-промышленный комплекс. Следовательно, в Китае услышали такой сигнал от США и вскоре будут обсуждать решение этого вопроса.

Намеки будут такого плана: "Смотрите, если вы будете минимизировать, уменьшать отношения с Россией или подталкивать ее постепенно к тому, чтобы она как можно быстрее заканчивала войну в Украине, тогда мы будем решать экономические проблемы". Если поставить на весы Соединенные Штаты и Россию с точки зрения торговли, то Китай сейчас выберет Штаты,

– объяснил Рейтерович.

Поскольку существует большая зависимость китайской экспортной экономики от США. Пекину уже неоднократно намекали лидеры ЕС и Запада, что они с удовольствием примут Китай на свои рынки. Однако для этого следует решить российско-украинскую войну. Поскольку Украина – это часть Европы, поэтому трудно думать о расширении сотрудничества с Поднебесной, когда идет война.

Встреча Байдена и Си станет показательным. Впрочем, вряд ли принятые решения о позиции Китая в отношении России опубликуют публично. Надо будет в течение недель или даже месяцев следить за опосредованными фактами.

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