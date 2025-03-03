Почему не удалось доминировать: психолог разобрала нападения Трампа и Вэнса на Зеленского

Во время разговора с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс пытались доминировать. Впрочем, когда все пошло не по их плану, перешли в откровенный буллинг.

В частности, были физические прикосновения, перебивание, переход на личности. В разговоре 24 Каналом психолог Елена Шершнева подробно разобрала дискуссию, которая состоялась 28 февраля в Овальном кабинете.

Актуально Как Трамп хочет сделать больно Украине и станет ли теперь Европа "взрослым в комнате"

Как Трамп и Вэнс давили на Зеленского

Диалог в Белом доме начался с того, что президент США и его вице-президент открыто обесценивали и пытались доминировать над Зеленским, а потом они вообще перешли в откровенный буллинг.

Доминирование провалилось, после чего произошел жесткий переход на эмоции, которые присущи нарциссам. И Трампа, и Вэнс – оба нарциссы. Далее они пытались доминировать без правил, нарушая границы как психологические, так и физические,

– отметила Шершнева.

Она заметила, что Дональд Трамп прикоснулся или даже немного толкнул Зеленского. Трамп и Вэнс пытались манипулировать, но и собой тоже не владели. То есть не с холодной головой все происходило. Эти два нарцисса проявили свою слабость.

Обратите внимание! Для опытных дипломатических наблюдателей критика Зеленского во время встречи с Трампом выглядела как тщательно спланированная ловушка. Вероятно, президент США стремится дискредитировать украинского лидера.

Еще в начале встречи Трамп обратил внимание на внешний вид украинского президента. Лидер США сделал недопустимую ремарку относительно одежды Зеленского.

Это указывает на попытку стать в позицию "я – плюс, ты – минус". Такое замечание относительно внешнего вида подчеркивает то, что один человек выше, а второй – в более низком положении. Именно эти позиции Трамп пытался навязать,

– сказала психолог.

То, что Трамп и Вэнс вместе дискутировали с Зеленским указывает на то, что они пытались якобы количеством давить, брать верх и доминировать благодаря тому, что их двое. Хотя Зеленский вполне справедливо подчеркнул, что это вообще-то был разговор двух президентов и третий там был лишний.

Страх, чувство вины и неполноценности – все это тоже Трамп и Вэнс пытались навязать. Упреки о том, что, мол, "Украина без США не справитесь" – это обесценивание, которое является ключевым инструментом нарциссов,

– добавила Шершнева.

По данным соцопроса компании Gradus, проведенным 1 марта, украинцы объединились вокруг президента после его публичной ссоры с Трампом. В то же время после событий в Белом доме украинцы частично ухудшили свое отношение к США. Теперь Соединенные Штаты уже не в топе перечня дружественных стран.