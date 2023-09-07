Блинкен посетил украинских пограничников: что у него вызывало восторг

Делегация американского Госдепартамента и Посольства США посетила базу одного из подразделений ГПСУ. Там Энтони Блинкен встретился с Сергеем Дейнеко.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен создал пост в соцсетях, в котором сообщил о своей встрече с украинскими пограничниками. Также он поделился фотографиями с места событий.

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Что написал Блинкен

Глава Госдепартамента США сказал, что он посетил украинских пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать Украину и украинцев.

Мы предоставляем 300 миллионов долларов нового финансирования правоохранительному сектору Украины для продолжения этой важной работы. Соединенные Штаты остаются едиными с Украиной,

– заявил он.

Госсекретарь США общается с пограничниками Украины / Фото Энтони Блинкена

Что сказали в ГПСУ

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко встретился с Энтони Блинкеном. Члены американской делегации ознакомились с задачами Госпогранслужбы и помощью, которую это ведомство получило в рамках совместных проектов.

Энтони Блинкен сообщил, что Государственный департамент и отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине (INL) является партнером Украины уже 20 лет подряд и они в восторге от силы, стойкости и смелости украинских пограничников,

– говорится в сообщении.

Энтони Блинкен на базе ГПСУ / Фото Госпогранслужбы

Госсекретарь отметил отличную организацию по использованию и применению пограничниками помощи, которую им передали США. Сообщается, что Блинкен также сел за руль бронеавтомобиля Roshel Senator MRAP, который получила ГПСУ.

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