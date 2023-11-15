Китай использует Россию: последствия встречи Байдена и Си могут серьезно ударить по Кремлю

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в США, где должен встретиться с американским президентом Джо Байденом. В России не комментируют визит, ведь сам факт конструктивного диалога неприятен Кремлю.

Только пропагандистские телеграм-каналы остро отреагировали на решение Си сотрудничать с США. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Владимир Фесенко, добавив, что это четко указывает на интересы России – ей выгодно, чтобы между Вашингтоном и Пекином было напряжение и конфликты.

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Почему России важен конфликт между Поднебесной и Америкой

Более того, по словам Фесенко, Москве удобно, чтобы между Китаем и США было откровенное противостояние и ссоры. В этом случае активизируется сотрудничество России и Китая в военной сфере. В частности, речь идет о поставках оружия и поддержке Пекином войны в Украину.

Китай держит дистанцию. Он использует Россию в своих интересах. К сожалению, Китай воспринимает войну России против Украины в контексте своего соперничества с Соединенными Штатами. В оценках причин войны они очень близки России. Они считают, что это следствие расширения НАТО на Восток, следствие геополитической гегемонии США и другие стереотипы,

– объяснил политолог.

Впрочем, поддерживать российско-украинскую войну и признавать аннексию оккупированных территорий, Китай не собирается.

Поэтому Россия хочет, чтобы возник прямой открытый конфликт между США и Китаем, например, из-за Тайваня. Это сблизит Си Цзиньпина и Владимира Путина, отвлечет Джо Байдена от поддержки Украины.

Любопытно! Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Однако Тайвань считает себя независимой страной со своей конституцией и демократически избранными лидерами.

В дипломатическом плане США сейчас придерживаются политики "единого Китая", которая признает только одно китайское правительство – в Пекине – и имеет официальные связи с Китаем, а не с Тайванем. Но в мае 2022 года президент США Джо Байден, похоже, усилил позицию Вашингтона на этот счет. На вопрос, будут ли США защищать Тайвань военно, Байден ответил: "Да".

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Си будет договариваться на будущее

В 2024 году в США должны состояться президентские выборы, поэтому вполне возможно, что победит Дональд Трамп, известный своей антикитайской позицией. Поэтому Си мог согласиться на встречу с Байденом, чтобы уже сейчас наладить отношения между странами.

В частности, президент Китая может договориться о следующем:

снять некоторые наслоения проблем с США в торгово-экономической сфере;

разработать правила взаимодействия вокруг Тайваня.

Сейчас Байден настроен на конструктивный диалог. Он готов договариваться, он это показывает. Его администрация это подтверждает. Си это почувствовал и попытается использовать такой шанс, потому что договариваться с Трампом будет гораздо труднее.

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Конечно, если Дональд Трамп все же станет следующим президентом США, он может отменить все договоренности. Однако Си демонстрирует возможность сотрудничества не только с Байденом, но и с нынешними американскими элитами, бизнесом и лицами, которые придут к власти в будущем.

Торговая война США и Китая 5 мая 2019 года экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует повысить пошлины с 10% до 25% почти на половину всех импортных товаров из Поднебесной. Так было нарушено перемирие в торговой войне США и Китая, продолжавшееся с сентября 2018 года. Решение Трампа спровоцировало падение на фондовом рынке Китая.

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