Это очень не нравится России: какой важный месседж встречи Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 15 ноября встретились в Сан-Франциско. Обе стороны заметили, что не желают прямой конфронтации, поэтому восстанавливают военные контакты.

Си Цзиньпин заявил, что планеты Земля хватит и для Китая и США. Политолог Игорь Чаленко заметил 24 Каналу, что такое заявление очень не нравится России.

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Россия – исключительно вассал Китая

Как отметил Игорь Чаленко, во время встречи Джо Байден и Си Цзиньпин высказались о невозможности открытой конфронтации между государствами. КНР и США возобновляют военные контакты и хотят показать, что две полярности, которые сейчас формируются в мире – не означают начало мирового конфликта.

Дальше будет коммуникация. Как сказал Си Цзиньпин, планеты хватит и США, и Китая. Кстати, это очень не нравится России, которая как раз и стояла на позиции многополярного мира, а не двухполярного. То есть теперь получается, что Россия – это исключительно вассал КНР,

– сказал он.

Хотя страна-агрессор воспринимает такие заявления крайне негативно, однако российская пропаганда назовет это "противостоянием мировому капитализму и злу со стороны США".

Чаленко о визите Си в США: смотрите видео

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