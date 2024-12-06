Ермак встретился с Вэнсом и Уолтцем в Вашингтоне: CNN раскрыло детали встречи

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и кандидатом на должность советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майком Волтцем.

Встреча состоялась в четверг, 5 декабря, и касалась непосредственно войны, которую Россия развернула и ведет против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина готова немедленно провести выборы после достижения справедливого мира, – Ермак

Что известно о встрече Ермака с Вэнсом и Волтцем

Как пишет CNN, встреча чиновников состоялась при участии заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергея Боева. Согласно обнародованной информации, разговор не касался потенциального мирного плана или урегулирования войны, которая сейчас продолжается в сложной фазе.

Украинская делегация предоставила Волтцу и Венсу свою оценку ситуации на поле боя и наладить с ними взаимопонимание. По данным источников издания, украинские чиновники считают, что им это удалось, и они остались довольны встречей с американскими представителями.

Также украинская сторона обрисовала общий план своей оборонной стратегии, но не вдавалась в детали. Как отмечает собеседник издания, будущий вице-президент США и кандидат на должность советника Белого дома по вопросам национальной безопасности в основном слушали.

В то же время издание отмечает, что встречи с Китом Келлогом, которого Дональд Трамп планирует назначить спецпредставителем в делах по Украине, не было. Источник CNN отметил, что он посещал Украину ранее и уже знаком с Ермаком, поэтому не было необходимости во встрече для установления контактов.

Напомним, что также в США Ермак провел продуктивные переговоры с Джейком Салливаном, Джо Уилсоном, Линдси Грэмом, Митчем МакКоннеллом, Дж.Бассом, представителями обеих партий США, а также с бизнесменами, включая Уильяма Акмана.