Турция готова взять на себя посредничество относительно Украины, – Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по поводу Украины.
Об этом рассказали в ряде российских СМИ. 24 Канал. Эрдогану не удалось убедить Путина вернуться к Черноморскому соглашению.
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Анкара готова быть посредницей в отношении Украины
Во время встречи Путин и Эрдоган говорили о войне в Украине, которую развязал Кремль.
Анкара готова взять на себя посредничество в отношении Украины,
– заявил Эрдоган по итогам переговоров с президентом страны-агрессора.
Турецкий президент также заявил, что необходимо продолжать работу над вопросом зернового соглашения. Мол, нужен новый пакет предложений.
Следует отметить, что Эрдогану не удалось склонить Путина к возвращению к Черноморской инициативе. Президент России заявил, что Москва пока не готова, ведь предъявляемые ранее требования Кремля якобы не выполняют.
"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", – заявил Путин.
Также он сообщил, что ожидает снятия части санкций по поставкам российского зерна и удобрений на европейские рынки. Кремлевский диктатор в своей традиционной манере – с помощью шантажа и манипуляций – пытается заставить мир покупать краденое украинское зерно.
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Встреча Эрдогана и Путина: коротко
- Президент Турции прибыл в Россию не сам. Вместе с ним приехали министры и первая леди Эмине Эрдоган. Встреча лидера с Владимиром Путиным прошла в санатории "Русь" в Сочи.
- Кремлевский диктатор подтвердил, что будет говорить с Эрдоганом о зерновом соглашении. Путин пообещал также не обойти вниманием "украинский кризис". Еще одной темой встречи должно было стать завершение переговоров по созданию газового хаба.
- Из-за ошибки переводчика между Россией и Турцией чуть не началась война. Курьезный случай произошел во время первого выступления лидеров перед журналистами.