Ким Чен Ын будет обменивать почти каждый снаряд: насколько глубоким будет сотрудничество России с КНДР

Недавно состоялась встреча президента Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Вероятно, обсуждали, прежде всего, поставки боеприпасов для российского войска.

Политолог Игорь Чаленко поделился мнениями с 24 Каналом по этой ситуации. Он предполагает, что поставки уже продолжаются, в частности говорится о 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядах.

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Насколько глубоким будет сотрудничество

Однако Северная Корея вряд ли сможет предоставить то количество оружия, в котором нуждается Россия. Ведь Ким Чен Ын непрерывно готовится к активизации войны с Южной Кореей. Лидеры двух стран делают ставку на артиллерию, поэтому на границах стоит огромное количество стволов.

Они если и передадут, то это будет совершенно небольшое количество тех снарядов, которые помогут России удерживать нынешнюю активность.

– сказал политолог.

Так как у самой России огромные проблемы со снарядами. Более того, оккупанты выгребли все из запасов Беларуси. А с Китаем удается не так, как планировалось. Ведь китайский лидер Си Цзиньпин очень хитер, поэтому не будет уступать своим интересам.

Чаленко предположил, насколько глубоким будет сотрудничество Ким Чен Ына и Владимира Путина: смотреть видео

Предположим, Ким Чен Ын будет обменивать чуть ли не каждый снаряд на российские технологии по строительству спутников, авиации, продовольствию и нефтепродуктам.

Ким Чен Ын использует эту связь максимально прагматично для себя, с максимальной пользой,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Россия же дополнительно получит несколько снарядов, но и те крайне некачественные.

Что известно о поставках северокорейского оружия для России