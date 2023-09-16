Ким Чен Ын будет обменивать почти каждый снаряд: насколько глубоким будет сотрудничество России с КНДР
Недавно состоялась встреча президента Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Вероятно, обсуждали, прежде всего, поставки боеприпасов для российского войска.
Политолог Игорь Чаленко поделился мнениями с 24 Каналом по этой ситуации. Он предполагает, что поставки уже продолжаются, в частности говорится о 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядах.
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Насколько глубоким будет сотрудничество
Однако Северная Корея вряд ли сможет предоставить то количество оружия, в котором нуждается Россия. Ведь Ким Чен Ын непрерывно готовится к активизации войны с Южной Кореей. Лидеры двух стран делают ставку на артиллерию, поэтому на границах стоит огромное количество стволов.
Они если и передадут, то это будет совершенно небольшое количество тех снарядов, которые помогут России удерживать нынешнюю активность.
– сказал политолог.
Так как у самой России огромные проблемы со снарядами. Более того, оккупанты выгребли все из запасов Беларуси. А с Китаем удается не так, как планировалось. Ведь китайский лидер Си Цзиньпин очень хитер, поэтому не будет уступать своим интересам.
Чаленко предположил, насколько глубоким будет сотрудничество Ким Чен Ына и Владимира Путина: смотреть видео
Предположим, Ким Чен Ын будет обменивать чуть ли не каждый снаряд на российские технологии по строительству спутников, авиации, продовольствию и нефтепродуктам.
Ким Чен Ын использует эту связь максимально прагматично для себя, с максимальной пользой,
– подчеркнул Игорь Чаленко.
Россия же дополнительно получит несколько снарядов, но и те крайне некачественные.
Что известно о поставках северокорейского оружия для России
- Глава Северной Кореи Ким Чен Ын 12 сентября приехал в Россию. По прибытии он 13 сентября встретился с Владимиром Путиным. Известно, что диктаторы осматривали космодром "Восточный".
- Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин объяснил, что достижение Северной Кореей любого соглашения, связанного с торговлей оружием с Россией, будет чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове.
- По словам главы ГУР Кирилла Буданова, КНДР уже полтора месяца поставляет стране-агрессору оружие – снаряды 155 и 122 миллиметров и ракеты к "Градам".
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что диктаторские режимы продолжают поддерживать друг друга, однако Ким Чен Ын удовлетворил не все просьбы Путина.