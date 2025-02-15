Команда Трампа уже едет в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с россиянами, – Politico

Представители администрации Дональда Трампа могут встретиться с российской делегацией в Саудовской Аравии. Темой переговоров станет завершение войны в Украине.

14 февраля Дональд Трамп отметил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся контакты по мирным переговорам с участием американцев, россиян и украинцев. В то же время президент Зеленский заявил, что ему об этом ничего неизвестно, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Команда Трампа направляется на встречу с людьми Путина

По данным издания, высокопоставленные чиновники администрации Трампа уже направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими чиновниками. Об этом Politico рассказали законодатель-республиканец и двое американских чиновников, знакомых с планом.

Участие во встречах с представителями Киева и Москвы будут принимать советник по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Что касается Келлога – его участие не запланировано.

Официальные лица также заявили, что представителей европейских стран на переговорах не будет. Они отказались сказать, кто будет участвовать в переговорах от Украины и России.

Майк Маккол, депутат-республиканец из Техаса, подтвердил планы Уолтца и Виткоффа присоединиться к Рубио в Саудовской Аравии, чтобы начать переговоры между двумя враждующими сторонами во время интервью в пабе Politico на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Обратите внимание! В комментарии для телеканала "Мы – Украина" советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинских представителей на переговорах в Саудовской Аравии не будет, потому что тем для обсуждений нет.

В среду, 12 февраля, Трамп заявил журналистам, что рассчитывает провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Напомним, что президент Зеленский заявил о планах в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию, однако отметил, что намерения встречаться с россиянами не имеет.