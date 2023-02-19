Кулеба встретился главой МИД Китая: о чем говорили дипломаты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с главой МИД Китая Ван И. В результате переговоров политики пришли к консенсусу, что принцип территориальной целостности является фундаментальным для обеих стран.

Дипломаты встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 18 февраля. Кстати, на ней глава МИД Китая анонсировал мирную инициативу для России и Украины, которую его страна планирует представить до конца февраля.

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О чем говорили дипломаты

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И в очередной раз заявил, что войну в Украине необходимо немедленно завершить путем переговоров с агрессором. Он также добавил, что в Китае готовят мирную инициативу для России и Украины

В тот же день Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина хочет, чтобы Китай сыграл свою роль в сдерживании России. Глава украинского МИД подчеркнул, что никакие компромиссы относительно территориальной целостности Украины или какой-либо другой страны мира невозможны.

После этого дипломаты имели возможность лично пообщаться. Как сообщил впоследствии Дмитрий Кулеба, они с Ван И пришли к согласию в том, что территориальная целостность является сверхважной для обеих стран.

Была возможность обменяться мнениями с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И. Мы согласились, что фундаментальный принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, является священным для обоих наших государств. Я в очередной раз подчеркнул, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны основываться на нем,

– прокомментировал встречу Дмитрий Кулеба.

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Кулеба отметил единственное условие, при котором возможны переговоры с агрессором