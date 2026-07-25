Очень интересный политик: кто из команды Трампа может существенно повлиять на переговоры с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио на Филиппинах. Переговоры длились всего 35 минут, но после них кремлевский чиновник якобы потребовал от американской стороны не поставлять вооружение Украине.

Как отметил в эфире 24 Канала политолог Петр Олещук, россияне постоянно манипулируют и оказывают давление. Кроме того, они постоянно упоминают о встрече Трампа и Путина в Анкоридже и ссылаются на договоренности, которые якобы были там достигнуты.

Кто, кроме Трампа, больше всего влияет на переговоры

По словам россиян, Дональд Трамп якобы пообещал в Анкоридже, что будет оказывать давление на Украину, чтобы мы вышли из Донецкой области. Если это не получается, тогда Лавров в публичном пространстве начинает упоминать июнь 2024 года, когда сам Путин требовал, чтобы ВСУ вышли со всех территорий, которые россияне включили в свою Конституцию.

Похоже, что Марко Рубио прекрасно понимает, что россияне манипулируют. Он и раньше это знал, просто не спешил показывать, пока Трамп носился с идеей перезагрузки отношений и дружбы с Россией,

– добавил политолог.

Марко Рубио, демонстрируя навыки командного игрока, не хотел особо вступать с Трампом в конфликт. Поэтому не возражал против слов президента. Так он проявил себя достаточно вдумчивым политиком.

"Я уже неоднократно говорил, что он, пожалуй, самый интересный политик во всей администрации Трампа, обладающий далеко идущими амбициями и постепенно идущий к их реализации. Рубио дал возможность переговорному треку между Трампом и Путиным провалиться. И так Трамп убедился, что с Путиным не о чем говорить", – отметил Петр Олещук.

Политолог о встрече Лаврова и Рубио: смотрите видео

США ищут новые форматы переговоров

Теперь Марко Рубио заявляет, что если переговоры в Анкоридже провалились, нужно искать новые форматы, новые пути. И самое важное, что он не говорит ни об Анкоридже, ни о Стамбуле, ни о каких-либо других форматах. Госсекретарь понимает манипуляции россиян, знает, что любые переговоры они хотят использовать для продвижения на фронте.

"Россия постоянно выдвигает тезис, мол, пусть США не помогают Украине, а мы взамен подумаем о мире. Очевидно, что во время встречи на Филиппинах Лавров снова пытался играть в эту игру, но сейчас это не работает так, как раньше", – подчеркнул политолог.

Интересно! После встречи с Лавровым госсекретарь США заявил, что поставки оружия в Украину не изменятся. Он добавил, что потери России в войне "ошеломляющие" и назвал цифру в 5–6 тысяч убитых еженедельно. По его словам, такие большие потери в конечном итоге должны заставить Путина пойти на мир.

Де-факто мы видим, как Марко Рубио сосредотачивает в своих руках все больше полномочий в контексте внешней политики. Он дал понять россиянам: если те хотят завершить войну и перезагрузить отношения с американцами, то американцы готовы. Но они точно не согласны играть с ними в бессмысленные игры.