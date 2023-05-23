Лукашенко оказался на "Титанике": зачем он снова летит к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз едет на ковер к российскому диктатору Владимиру Путину. Вероятно, он будет просить об отставке по состоянию здоровья.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Марат Гельман. По его словам, если раньше Лукашенко всеми способами держался за власть, в том числе с помощью убийств, то сейчас пытается уйти на добровольную пенсию.

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Лукашенко пытается спрыгнуть в последний момент

Белорусский диктатор понял, что находится на Титанике. Он пытается из-за темы проблем со здоровьем отойти от дел, но ему этого не позволяют. Похожая ситуация была в России, когда многие губернаторы пожелали уйти в отставку, но им запретили под страхом государственной измены.

"Видимо, есть надежда белорусов, что они не будут принимать непосредственное участие в войне. И эта красная линия не была пройдена, в том числе и усилиями Лукашенко. Но сейчас Кремль прилагает усилия, чтобы сделать белорусскую армию полноценным участником боевых действий", – заявил Гельман.

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Политтехнолог не верит, что белорусов втянут непосредственно в войну. Это могло произойти раньше, но сейчас нет никакого смысла – не поможет России решить ее проблемы.

"Самоуверенность Путина сделала из него дурака и станет причиной военного поражения России. Путин – вор, но достаточно недалек и самоуверен. Это такая особенная форма глупых людей, которая подталкивает их к поражению", – подчеркнул Гельман.

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