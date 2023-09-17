Одному приятно и другому хорошо: почему Лукашенко так часто встречается с Путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже в шестой раз с начала 2023 года встречается с российским диктатором Владимиром Путиным. Такие частые визиты Лукашенко в Россию связаны, прежде всего, с собственной выгодой.
Впрочем, российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин предположил 24 Каналу, что большинство встреч навязывает именно белорусский президент. Очевидно, Александр Лукашенко что-то просит у Путина, поэтому регулярно приезжает в Россию.
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Зачем Лукашенко так часто приезжает к Путину
По словам оппозиционера, больше всего Лукашенко канючит денег, а потом уже – безопасность и поддержку. В общем, самопровозглашенному больше некуда ездить, как и кремлевскому диктатору, поэтому встречи такого формата – единственный вариант.
Однако у двух террористов действительно есть темы для разговоров. В частности, после смерти Евгения Пригожина выросла степень взаимодействия по некоторым вопросам. Фейгин считает, что Лукашенко выполнил служебное поручение Кремля, когда вел переговоры с предводителем вагнеровцев по остановке мятежа 24 июня 2023 года.
Лукашенко что-то получил за это, безусловно, деньги. Я думаю, с ним все проговорили, что он выполнил такую услугу,
– сказал юрист.
Допустим, Александр Лукашенко любит много и бессмысленно болтать, поэтому приезжает в Москву или в Сочи, а Владимир Путин без колебаний с ним встречается.
Марк Фейгин предположил, зачем Путин и Лукашенко регулярно встречаются: смотреть видео
Что для Лукашенко означает отсутствие вагнеровцев в Беларуси
По мнению Фейгина, то, что Беларусь покинули вагнеровцы – в пользу Лукашенко. Ведь их не нужно контролировать, обучать и обеспечивать, как результат – экономия ресурса.
Более того, президент Беларуси за роль посредника между Пригожиным и Путиным получил дивиденды – хайп и деньги.
Лукашенко, в любом случае, ничего не потерял,
– подчеркнул Марк Фейгин.
Что известно о встречах Путина и Лукашенко
- 14 сентября, Александр Лукашенко внезапно прилетел в Россию. Произошло это сразу после визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивосток. Приезд Лукашенко не был анонсирован накануне.
- В ходе встречи самопровозглашенный президент Беларуси высоко оценил приезд Ким Чен Ына. При этом решил напроситься присоединиться к так называемому "союзу диктаторских стран".
- Вероятно, самопровозглашённому президенту Беларуси страшно из-за возможного ордера от Международного уголовного суда. В отличие от Путина у Лукашенко нет бункера.
- Заметим, что в преддверии этого визита Европарламент признал Александра Лукашенко соучастником военных преступлений в Украине. Не исключено, что причина приезда была связана с этим фактом.