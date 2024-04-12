Могли подсунуть двойника, — политтехнолог заметил странные детали встречи Лукашенко с Путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 11 апреля встретился с Владимиром Путиным. Однако во время разговора оба вели себя крайне странно.
Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что Путина и Лукашенко явно беспокоит то, что их не пригласили на саммит мира в Швейцарии.
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Лукашенко с Путиным такого не позволял себе
"Встреча Лукашенко с Путиным была очень странная. Я думаю, что вы обратили внимание на плохое качество звука. Где бы я не смотрел эти видео, оно какое-то странное. Разные тембры путинского голоса появляются и некоторые не совсем похожи. Во-вторых, их снимали с расстояния, раньше всегда было намного ближе. А сейчас просто за километр", – сказал Тизенгаузен.
К тому же во время встречи Лукашенко позволял себе то, чего обычно не позволял с Путиным. Он не давал ему договорить, а иногда даже перебивал.
Есть ощущение, что ему снова подсунули какого-то плохо слепленного двойника, поэтому пришлось снимать за полкилометра,
– отметил политтехнолог.
Очевидно, для них болезненная тема саммита мира, который Украина организует в Швейцарии. Путин даже искренне удивился, почему Россию не приглашают на мероприятие. В то же время Лукашенко подпевал Путину, что если Швейцария стремится провести конференцию по Украине без России и Беларуси, то "могут договориться только об эскалации".
"Два неадеквата встретились и начали рассказывать, как это Россию и Беларусь не позвали в Швейцарию на саммит мира. Делают, что якобы они туда и не хотели, но их просто туда никто не позвал", – добавил Тизенгаузен.
Встреча Путина и Лукашенко: подробнее
- Самопровозглашенные президенты России и Беларуси встретились вечером 11 апреля. Владимир Путин цинично заявил о переговорах с Украиной. В то же время в ночь на 11 апреля страна-агрессор нанесла массированный ракетный удар.
- Кроме того, российский президент традиционно рассказывал басни о так называемой "сво". Диктатор жаловался, что якобы была серия ударов по российским энергообъектам и поэтому россияне начали осуществлять ракетный террор Украины.
- Мол, исходя из гуманитарных соображений, страна-агрессор зимой не наносила ударов. Ведь россияне якобы не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и тому подобное. Впрочем, Путин почему-то не объяснил, зачем оккупанты наносили постоянные удары прошлой зимой.
- В то же время Лукашенко заявил, что Минск поддерживает позицию России относительно мирного процесса в Украине.