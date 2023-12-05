"Это чисто тактический момент": Макрон пригласил Орбана, чтобы обсудить вступление Украины в ЕС
Источник:Politico
В конце этой недели в Париже состоится встреча президента Франции с венгерским премьер-министром. Темой обсуждения станет поиск компромисса касательно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в Европейский Союз.
В Елисейском дворце по-прежнему считают, что венгерского премьера Виктора Орбана все же можно призвать к поддержке вступления Украины в ЕС.
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Париж ищет компромисс
По словам неназванного источника, Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от ЕС.
Это чисто тактический момент. Поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения,
– отметил собеседник издания.
В то же время дипломат из другой страны ЕС назвал угрозы Орбана политическим спектаклем и пытался противостоять впечатлению, что венгерский премьер диктует повестку дня других 26 стран Европейского Союза.
Также высокопоставленный дипломат из третьей страны Европейского Союза сказал, что с Орбаном становится все труднее искать общий язык.
Официальный представитель ЕС в Брюсселе также сказал, что на этот раз Орбан, кажется, действительно дает понять, что не отступит от своей позиции касательно вступления Украины, даже если получит больше средств от ЕС.
У Орбана не захотели раскрыть детали встречи
В то же время представитель премьер-министра Венгрии Барталан Хаваши подтвердил, что Орбан на этой неделе поедет в Париж для встречи с Макроном. Об этом он сообщил в комментарии венгерскому телеканалу ATV.
Да, информация соответствует действительности, встреча запланирована на четверг (7 декабря – 24 Канал),
– рассказал спикер.
На просьбу уточнить, что будут обсуждать по время встречи, Хаваши ответил, что за подробностями лучше обратиться в офис президента Французской Республики.
Виктор Орбан о вступлении Украины в ЕС
- Виктор Орбан предлагал отложить вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз. Он уверен, что "ясно, что согласия среди стран не будет", а также отметил, что Венгрия будет блокировать решение.
- Венгерский премьер назвал предложение Еврокомиссии по вступлению Украины "необоснованным и плохо подготовленным". Орбан подчеркнул, что предложение о начале соответствующего переговорного процесса не отвечает интересам многих стран, которые уже являются членами Европейского союза.
- Впоследствии Орбан еще раз призвал снять с повестки дня саммита ЕС решение касательно Украины о начале переговоров о вступлении. Премьер-министр даже написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю по этому вопросу. Также Орбан призывает не выносить на повестку дня решения по макрофинансовой помощи Украины.