Дискуссии накануне важных решений: детали со встречи министров обороны стран ЕС в Варшаве

В Варшаве министры обороны европейских стран и стран Европейского Союза собрались на неформальную встречу 3 апреля, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку для Украины и стратегию обороны ЕС.

В частности, Евросоюз подготовил половину суммы для закупки 2 миллионов снарядов для Украины. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко поделилась важнейшими моментами со встречи министров обороны.

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Умеров назвал 3 ключевые цели

Во время встречи к коллегам в режиме онлайн присоединился министр обороны Украины Рустем Умеров, который призвал предоставить больше оружия украинской армии. Он отметил, что Киев нуждается в поддержке в поставке снарядов, дополнительных систем ПВО, бронетехники, авиации и ракет большой дальности.

"Сейчас, как никогда ранее, нам необходимо совместно укреплять Украину, усиливать давление на Россию и координировать наши действия в сфере безопасности. Мы имеем четкий план действий, направленный на принуждение России к реальным переговорам", – сказал министр.

Он также подчеркнул 3 основные цели:

удержание линии фронта;

защита украинского неба – создание мощной системы ПВО для безопасности городов, экономики и армии;

развитие дальнобойных возможностей для поражения логистики и уничтожения наступательного потенциала врага.

Сколько собрали средств на снаряды для Украины

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заверила, что европейские страны активно работают над запросами Украины. По ее словам, Евросоюз уже подготовил половину суммы, необходимой для закупки 2 миллионов снарядов, которые просил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы должны передать помощь Украине как можно скорее. Президент Зеленский заявил, что им нужно 5 миллиардов евро для закупки минимум 2 миллионов боеприпасов, и я рада видеть, что уже более 50% необходимого собрано", – добавила она.

Как атака России стимулировала больше поддерживать Украину

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что после трех лет полномасштабной войны России против Украины Европа не имеет права опускать руки, поскольку именно этого ожидает Москва.

На прошлых выходных я посетил Украину, был в Днепре и Киеве сразу после масштабной атаки дронов. Я увидел последствия очень близко, и это стало дополнительным стимулом для ускорения нашей поддержки Украины,

– сказал нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс.

Он также добавил, что без усиления военной поддержки для Украины Россия вряд ли пойдет на уступки.

Что предусматривает стратегия обороны ЕС

Отдельно министры обсудили план под названием "Белая книга" по вопросам европейской обороны. Помощь Украине является одним из приоритетов этой стратегии, в частности, предусматриваются инвестиции в оборонно-промышленный комплекс нашего государства.

Европейский Союз согласился выделить кредит в размере 150 миллиардов евро на модернизацию оборонной инфраструктуры, развитие новейших технологий, усиление военной мобильности и защиту восточных границ ЕС. Эти планы не означают замену НАТО, а, наоборот, будут способствовать укреплению Альянса. Это не ограничит суверенитет стран-членов ЕС, а лишь защитит его.

Создание европейского бюджета на оборону, поддержка, строительство оборонной промышленности, инвестиции в безопасность не против НАТО, а для НАТО – это не отобрание суверенитета, а его защита,

– отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

На сегодня министры не приняли никаких официальных решений, но дискуссии, состоявшихся, предшествуют будущим решениям, которые Евросоюз согласует в ближайшее время.