Не замена "Рамштайн": что известно о новом формате заседаний Е5

Под Варшавой состоялось второе заседание министров обороны Польши, Франции, Германии, Италии и Великобритании. Новосозданный формат уже получил название Е5 и фокусируется на усилении безопасности внутри самой Европы на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый Дом.

Детали передает корреспондентка 24 Канала.

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Что известно о группе Е5

Первое заседание пяти министров обороны состоялось в Берлине в конце прошлого ноября – после объявления победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Название Е5 характеризует пять европейских стран, которые больше всего тратят на оборону. Речь идет о Польше, Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Во время встречи в Польше 13 января министры не только обсудили помощь для Украины, но и то, как развить европейский оборонно-промышленный комплекс.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что этот формат характеризуется минимальным официозом. Союзники сразу переходят к обсуждению деталей.

Уже после второй встречи можно сказать, что этот круг характеризуется тем, что мы не говорим длинные вступительные речи, а сразу переходим к теме,

– сказал он.

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто считает, что новый формат должен ускорить изменение европейского менталитета по обороне. По его словам, одна из главных задач работать с европейской оборонной промышленностью.

Мы поставили перед собой амбицию, что хотим быть опорой НАТО, неформальной опорой, не только политической, но и технологической, индустриальной,

– сказал Крозетто.

Борис Писториус этот формат называет "очень эффективным". Во время второй встречи министры договорились о создании рабочей группы, которая будет специализироваться на развитии европейской оборонной промышленности. С такой инициативой выступила Германия.

Теперь группа будет заниматься ускорением закупок оружия у европейских оборонных компаний, стандартизации производства, сертификации и упрощения процедуры выдачи разрешений. Также планируется привлечение кредитов для расширения оборонных мощностей на выгодных и справедливых условиях.

Заместитель министра обороны Соединенного королевства Люк Поллард называет эту группу "ключевой" для укрепления безопасности в Европе и поддержки Украины.

Никогда еще не было более важного времени для того, чтобы работать вместе и помогать Украине быть сильнее на поле боя и в мирных переговорах. Именно поэтому европейская солидарность и поддержка Украины настолько важны,

– сказал он.

Не замена "Рамштайн"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее говорил, что создание группы Е5 не является заменой уже действующих форматов. На фоне новостей о возможном завершении функционирования Контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с США министры пяти стран поддерживают продолжение заседаний "Рамштайн".

Все страны, присутствующие на этой встрече – Польша, Италия, Франция, Германия и Великобритания – выразили заинтересованность в продолжении формата Контактной группы по вопросам обороны Украины. Инициатором этого формата был отставной министр обороны США Ллойд Остин. Мы стремимся к сохранению этого формата с участием всех союзников, прежде всего Соединенных Штатов Америки,

– сказал Косиняк-Камыш.

Следующее заседание состоится в Париже

Третья встреча министров состоится в Париже. Там продолжат дискуссию по поощрению европейского ОПК к сотрудничеству. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню говорит, что во время следующего заседания он ожидает предложений по ослаблению или даже отказа от определенных стандартов ЕС для оборонной промышленности.

На заседание должны пригласить генерального секретаря НАТО, представительницу ЕС по вопросам внешней политики и еврокомиссара по вопросам обороны.

Напомним, о результатах встречи в Польше сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, чиновники обсудили и ключевые приоритеты обороны Украины на 2025 год: оружие для фронта, усиление ПВО и развитие оборонной промышленности.