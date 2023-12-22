Орбану вообще нельзя доверять: состоится ли его встреча с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился рядом циничных заявлений об Украине. Политик выступал против нашего членства в ЕС и не поддерживал выделение помощи. Однако стало известно, что он принял приглашение Владимира Зеленского встретиться.
Пока нет больших надежд на то, что вектор отношений между странами изменится. Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева в Украине Тибор Томпа, добавив, что в Венгрии продолжается медийная атака против Украины.
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Состоится ли встреча Орбана и Зеленского
Виктору Орбану принадлежит практически все издание Венгрии. Следовательно, в их информационном пространстве много украинофобства.
"Орбану вообще нельзя доверять, потому что сегодня он говорит одно, а завтра совсем другое", – сказал Тибор Томпа.
Даже если состоится встреча с Зеленским, остается вопрос о чем они могут говорить. Ведь у Орбана нет никакого сострадания к Украине, которая находится в состоянии войны. Наши проблемы он не понимает и вообще не чувствует.
Встреча ничего бы не дала, потому что Орбан будет продолжать свою позорную политику и такое же отношение к Украине,
– подчеркнул Томпа.
Почему Орбан не признает войну в Украине
Венгерский премьер использует российские нарративы, в частности называет войну – "военной операцией". После этого он пытался оправдаться, мол между двумя странами не было объявления о войне. Когда Россия сделает это заявление, тогда будет мобилизация, а все это очень плохо.
Орбан постоянно несет чушь, не разбирается в сути проблемы. Думаю, перед ним нет видения общей картины,
– заметил глава венгерской общины Киева.
Он добавил, что во время годовой пресс-конференции Орбан говорил о прекращении войны, а как инструмент для этого называл Минские процессы.
"Это лишь очередные недостойные заявления", – подытожил Тибор Томпа.
Что говорит Орбан об Украине
- Венгерский премьер демонстративно покинул зал во время голосования о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Такое решение он называл иррациональным, а наше государство якобы не готовым к членству. Тем не менее, остальные 26 стран поддержали переговоры.
- Еще одной проблемой для Орбана является выделение средств Украине из бюджета ЕС. Он жалуется, что в таком случае без денег останется Венгрия. Также премьер удивлялся, как страна, которая находится в состоянии войны, может вступать в Евросоюз и говорил о том, что Венгрия якобы ощущает последствия этой войны "на своей коже".
- Во время ежегодной пресс-конференции в Будапеште Виктор Орбан так и не признал, что в Украине идет война Полномасштабное вторжение, по его словам, якобы "военная операция". Свои заявления он объяснил тем, что объявления о войне не последовало. Поэтому вроде бы причин, чтобы так ее называть – недостаточно.