Орбану вообще нельзя доверять: состоится ли его встреча с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился рядом циничных заявлений об Украине. Политик выступал против нашего членства в ЕС и не поддерживал выделение помощи. Однако стало известно, что он принял приглашение Владимира Зеленского встретиться.

Пока нет больших надежд на то, что вектор отношений между странами изменится. Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева в Украине Тибор Томпа, добавив, что в Венгрии продолжается медийная атака против Украины.

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Состоится ли встреча Орбана и Зеленского

Виктору Орбану принадлежит практически все издание Венгрии. Следовательно, в их информационном пространстве много украинофобства.

"Орбану вообще нельзя доверять, потому что сегодня он говорит одно, а завтра совсем другое", – сказал Тибор Томпа.

Даже если состоится встреча с Зеленским, остается вопрос о чем они могут говорить. Ведь у Орбана нет никакого сострадания к Украине, которая находится в состоянии войны. Наши проблемы он не понимает и вообще не чувствует.

Встреча ничего бы не дала, потому что Орбан будет продолжать свою позорную политику и такое же отношение к Украине,

– подчеркнул Томпа.

Почему Орбан не признает войну в Украине

Венгерский премьер использует российские нарративы, в частности называет войну – "военной операцией". После этого он пытался оправдаться, мол между двумя странами не было объявления о войне. Когда Россия сделает это заявление, тогда будет мобилизация, а все это очень плохо.

Орбан постоянно несет чушь, не разбирается в сути проблемы. Думаю, перед ним нет видения общей картины,

– заметил глава венгерской общины Киева.

Он добавил, что во время годовой пресс-конференции Орбан говорил о прекращении войны, а как инструмент для этого называл Минские процессы.

"Это лишь очередные недостойные заявления", – подытожил Тибор Томпа.

Что говорит Орбан об Украине