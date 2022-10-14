Путину это будет чего-то стоить, – политолог о визите главы Кремля в Палестину

Пока весь мир поддерживает Украину и признает российский политический режим террористическим президент Палестины Махмуд Аббас сердечно обнимается с Путиным. В то же время российские пропагандисты разразились заявлениями, мол, их изоляция завершена.

Впрочем, если россиян радуют такие дипломатические связи, нам остается разве что порадоваться за них. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Валентин Гладких.

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Дипломатический "прорыв" России

Политолог предположил, что Палестина еще пересмотрит свою позицию относительно того, следует ли поддерживать связи с Владимиром Путиным. Ведь контакты с российским президентом их очевидно дискредитируют.

"Если раньше Путин дедал услугу, встречаясь с палестинцами, то сегодня палестинцы делают милость, встречаясь с Путиным ", – сказал Гладких.

Я думаю, что Путину эта встреча будет чего-то стоить,

– заметил он.

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По его мнению, встреча глав Палестины и России скажется на международной арене. На нее должен отреагировать Израиль. Кроме того, Украина постоянно обращается к израильским властям по поводу противоракетной и противовоздушной обороны.

"У израильтян есть очередной повод, чтобы поразмышлять над тем, как им себя вести относительно путинского режима", – подчеркнул политолог.

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