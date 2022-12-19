Путин прилетел к Лукашенко: переговоры в широком формате уже завершились

Президент государства-агрессора 19 декабря прилетел в Минск, чтобы встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Деталей переговоров пока не говорят, но украинские власти убеждены – Путин будет склонять Беларусь к прямому участию в войне.

Это первый за 3 года визит Путина в Минск. Сам Лукашенко заявлял, что это стало "ответом на меняющуюся ситуацию в мире". Далее 24 канал собрал все, что известно о переговорах.

Кстати говоря Встреча Путина с Лукашенко: что обсудили президенты

Лукашенко побежал лично встречать Путина

Самолет с Путиным приземлился в аэропорту Минск в 15:30 по местному времени. Это был борт Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022.

СМИ писали, что самолет Путина сопровождал истребитель, подняли с аэродрома в Барановичах. В это время в Мачулищах взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ. Вероятно, также для безопасности диктатора. К слову, Лукашенко лично пошел встречать главу Кремля. Путин привез ему букет.



Путин привез Лукашенко букет / Фото "Пул Первого"



Лукашенко сам пошел встречать Путина / Фото "Пул первого"

О чем говорят диктаторы

Белорусские СМИ сообщают, что программа переговоров Лукашенко и Путина должна быть насыщенной. Сначала был разговор в широком составе. Туда присоединили чиновников, руководителей министерств и ведомств. Говорили о белорусско-российской интеграции. Она продолжалась 2 часа 35 минут.

Затем диктаторы пошли говорить в формате с глазу на глаз. Должны обсудить принятые союзные программы:

о торгово-экономическом взаимодействии,

совместные кооперационные проекты – акцент на импортозамещение,

Сотрудничество в энергетической сфере,

Вопросы безопасности и совместное реагирование на возникающие вызовы.



Встреча диктаторов / Фото из телеграм-канала

Заявления Путина и Лукашенко

Путин стал рассказывать, что приоритет в развитии стран – экономика. Говорил о новом рекорде в товарообороте России и Беларуси, который должен достичь 40 миллиардов долларов. Так называемый "рекорд" не удивительно, поскольку из-за западных санкций России просто не с кем торговать.

Лукашенко традиционно казались какие-то угрозы. Он сказал, что Беларусь и Россия, несмотря на некоторые шероховатости, находят ответы на все угрозы. Он советует Западу "прислушиваться к голосу разума".

Любопытно, что Лукашенко назвал Беларусь не соседом, а союзником России. Он объяснил проведение встречи с Путиным невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия президентов.

Зачем Путин прилетел к Лукашенко