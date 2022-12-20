Зря Путин заварил эту кашу, – Пионтковский о намерении Кремля втянуть Беларусь в войну

19 декабря в Минске состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Официальная ее часть была лишь фасадом, скрывавшим настоящие договоренности между двумя диктаторами.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он обратил внимание, что на этой встрече присутствовал младший сын Лукашенко Коленка. Мол, если с Лукашенко что-нибудь случится, то Коленька уже готов его заменить.

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Суровый разговор состоялся один на один

Пионтковский отметил, что на официальной части встречи присутствовали, кроме Путина и Лукашенко, еще 20 мужчин в солидных костюмах, которые обсуждали экономические проблемы и интеграцию.

В это время Путин проигрывает войну, может потерять власть и даже жизнь, и вот он все бросает и улетает в Беларусь обсуждать объем взаимной торговли. С гордостью они докладывают друг другу, что в следующем году он достигнет 40 миллиардов. В гробу Путин будет видеть эти средства?

– заметил он.

Публицист считает, что только одна фраза ведущего мероприятия объяснила все. Он сказал, что сначала прошла встреча в полном составе делегаций, а затем, когда они доиграли этот спектакль, состоялась беседа Путина с Лукашенко один на один, на которой и начался уже суровый разговор.

"Говорили они обо всем том же самом. Уже 30 лет Россия от Лукашенко добивается "любви". А тот все это время не хочет превращаться в секретаря минского обкома. Но даже это ему простили. Сейчас важно, чтобы он направил свои войска против Украины", – подчеркнул Пионтковский.

Путин не понимает украинский народ

По его словам, это путинский "пунктик", ведь 15 – 20 тысяч белорусских войск ничего не изменят на фронте. План Путина: набрать 200 тысяч "мобиков" и бросить их на второй фронт через Белоруссию.

Если Путин решит это сделать, то Лукашенко не сможет ему помешать. Но ему почему-то нужно, чтобы в войне против Украины формально участвовала Беларусь. Он хочет создать мощную коалицию свободолюбивых государств,

– подчеркнул он.

Пионтковский считает, что Лукашенко пропетляет и не отправит свои войска на войну. Но не потому, что он любит Украину, а потому, что они могут повернуть оружие против него. А что решит Путин: убить его или нет, зависит от того, до какой степени он расстроится.

"Зря Путин заварил эту кашу для себя. Он не понимает украинский народ, но и белорусского тоже не понимает", – заметил он.

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Визит Путина готовился как настоящая спецоперация

По его мнению, Путин и Лукашенко могли встречаться в каком-нибудь подвале в Минске, ведь глава Кремля очень боялся возможных ударов украинских дронов и авиации.

"Особенно после попытки "преступного убийства" начальника Генерального штаба России Герасимова или американскими, или украинскими террористами",

– подчеркнул публицист.

В целом визит Путина в Беларусь готовился как настоящая спецоперация. Сначала он добрался до Санкт-Петербурга. Когда же вылетел оттуда из аэропорта "Пулково", из московского аэропорта "Внуково-3" поднялся самолет-дублер, чтобы запутать всех, в каком именно самолете находился диктатор.

Более того, он с утра направил две ложные цели: сначала министра МИД Сергея Лаврова, которого совсем не жалко, а затем министра обороны Сергея Шойгу. Лаврова и Шойгу не убили, вот он и рискнул тогда вылезти,

– подчеркнул он.

Пионтковский обратил внимание, что за несколько дней до этой встречи Лукашенко сообщил Путину, что заболел гриппом, и пытался отменить его визит в Минск. Но тот настоял. Когда же Лукашенко, больной гриппом, а может и ковидом, встречал главу Кремля, то набросился на того, обнял и поцеловал.

"Это не значит, что Лукашенко на стороне Украины. Он всегда и при всех раскладах на стороне своей шкуры", – считает Андрей Пионтковский.

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