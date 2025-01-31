Экс-посол США сказал, когда Трамп поймет, что с Путиным невозможно договориться

В Украине и на Западе не прекращаются обсуждения возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент США даже заявил, что нежелание главы Кремля идти на копромисс будет означать усиление санкций и разрушение всей России.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заметил 24 Каналу, что поражение Украины станет поражением для Трампа. Но много сомнений вызывают возможности о чем-то договариваться с российским диктатором, ведь, как известно, соглашений он никогда не придерживается.

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Сможет ли Трамп договориться с Путиным

В американских изданиях пишут о том, что Украина не верит в возможность повлиять на Путина, путем экономического давления. Рано или поздно Трамп будет разочарован в недоговороспособности главы Кремля и все равно придет к тому, что надо поддерживать Украину, давать больше военной помощи, чтобы она могла остановить и победить Россию на поле боя.

Ключевой вопрос заключается в том, сколько времени понадобится команде Трампа, чтобы осознать такую реальность. По мнению бывшего посла США в Украине, такое понимание обязательно придет.

Если она (команда Трампа – 24 Канал) намерена достичь своей цели в течение полугода, то мы увидим такое понимание раньше. Возможно, не сегодня, но, вероятно, через 1 – 2 месяца. Но это не единственный выход из этой ситуации,

– сказал Джон Хербст.

Он добавил, что представители администрации Трампа могут просто отвергнуть такой проект. Но вряд ли так произойдет, потому что это будет не только геополитической ошибкой для Трампа и катастрофой для Украины, но и для американских интересов в Европе.

Напомним, Владимир Путин заявил, что готов к переговорам. Но сразу добавил, что в Украине существует "запрет на переговоры с Россией", поэтому любой диалог будет нелегитимным. Диктатор также обвинил "киевский режим" в якобы разворовывании западной помощи.

Еще до вступления в должность Дональд Трамп говорил о желании встретиться с Путиным. Сразу после инаугурации он пригрозил России усилением санкций, если та не согласится садиться за стол. Президент США добавил, что Украина к этому готова.