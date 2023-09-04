Путин пригласил: получит ли российский диктатор бонусы от визита Эрдогана в Россию
Реджеп Эрдоган сначала ждал приезда в Турцию российского диктатора, который должен был прибыть в Анкару в августе или сентябре. Однако вдруг Эрдоган решил сам приехать в гости к Владимиру Путину.
Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Канала, что такое изменение планов главы Кремля связано с внутриполитической ситуацией, складывающейся в России и на оккупированных ею территориях.
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Путин демонстрирует "историю успеха"
В то же время он предположил, почему Эрдоган согласился лично приехать в Россию.
Потому что Путин пригласил. Ему приятно, чтобы к нему приезжали в гости. И Путин считает это одним из плюсов и форм победы, которую можно продать своему населению,
– подчеркнул Вигиринский.
Тем более накануне так называемых "выборов", или "единого дня голосования". Через несколько дней, по его мнению, мы будем глубоко погружены в эту тему, которая напрямую касается Украины.
Единый день голосования в России
10 сентября в стране-агрессоре и оккупированных территориях состоятся избирательные кампании разного уровня, в частности, довыборы депутатов в госдуму. На временно оккупированных территориях должны пройти "выборы" в местные оккупационные власти.
Кроме того, о ситуации, связанной с квазиэлекторальными явлениями, которые Россия планирует провести на оккупированной территории Украины под российскими флагами, сделает заявления МИД Украины, а также отреагируют и на международном уровне.
А для Путина встреча с Эрдоганом в преддверии этого события – демонстрация того, что он и его политический режим и политическая сила, за которую должны отдать голоса россияне, находится не в изоляции.
– отметил политолог.
Политолог о цели визита Реджепа Эрдогана в Россию: смотрите видео
К тому же это не Путин едет "на поклон", чтобы о чем-нибудь просить. А уж он получает бонусы обратного характера за свою лояльность во время избирательной кампании Эрдогана по переизбранию на президентский пост
Именно поэтому для внутренней российской аудитории российский диктатор демонстрирует "историю успеха", которую можно и нужно использовать для подтверждения того, что "без России мир не может обойтись".
"Для Эрдогана же этот визит ничего не стоит. У него новый полный электоральный цикл, он является легитимно избранным президентом. И самое главное, Турция сейчас играет важную роль в определенных процессах. В частности от Анкары зависит принятие решений, в частности, относительно членства в НАТО других субъ' ектов», – отметил Андрей Вигиринский.
Что известно о приезде Реджепа Эрдогана в Россию
- В начале августа в российских СМИ распространялась как будто информация Путин посетит Турцию где встретится с президентом. Главной темой общения между российским диктатором и Эрдоганом должно стать продолжение Черноморской инициативы.
- Однако в конце августа стало известно, что Путин не уедет в Турцию, а с визитом в Россию отправится президент Турции. Их встреча состоится 4 сентября в Сочи.
- В то же время начальница Объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что во время визита Эрдогана в Россию возможные провокации со стороны страны-агрессорки на морских транспортных путях с судами.
- Из-за приезда Эрдогана в Сочи в Черном море будет усилена охрана. И для этого враг привлечет в этих мерах свой корабельный состав. Поэтому возможно "провокационное применение авиации" со стороны россиян.