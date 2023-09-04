Путин пригласил: получит ли российский диктатор бонусы от визита Эрдогана в Россию

Реджеп Эрдоган сначала ждал приезда в Турцию российского диктатора, который должен был прибыть в Анкару в августе или сентябре. Однако вдруг Эрдоган решил сам приехать в гости к Владимиру Путину.

Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Канала, что такое изменение планов главы Кремля связано с внутриполитической ситуацией, складывающейся в России и на оккупированных ею территориях.

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Путин демонстрирует "историю успеха"

В то же время он предположил, почему Эрдоган согласился лично приехать в Россию.

Потому что Путин пригласил. Ему приятно, чтобы к нему приезжали в гости. И Путин считает это одним из плюсов и форм победы, которую можно продать своему населению,

– подчеркнул Вигиринский.

Тем более накануне так называемых "выборов", или "единого дня голосования". Через несколько дней, по его мнению, мы будем глубоко погружены в эту тему, которая напрямую касается Украины.

Единый день голосования в России

10 сентября в стране-агрессоре и оккупированных территориях состоятся избирательные кампании разного уровня, в частности, довыборы депутатов в госдуму. На временно оккупированных территориях должны пройти "выборы" в местные оккупационные власти. 10 сентября в стране-агрессоре и оккупированных территориях состоятся избирательные кампании разного уровня, в частности, довыборы депутатов в госдуму. На временно оккупированных территориях должны пройти "выборы" в местные оккупационные власти.

Кроме того, о ситуации, связанной с квазиэлекторальными явлениями, которые Россия планирует провести на оккупированной территории Украины под российскими флагами, сделает заявления МИД Украины, а также отреагируют и на международном уровне.

А для Путина встреча с Эрдоганом в преддверии этого события – демонстрация того, что он и его политический режим и политическая сила, за которую должны отдать голоса россияне, находится не в изоляции.

– отметил политолог.

Политолог о цели визита Реджепа Эрдогана в Россию: смотрите видео

К тому же это не Путин едет "на поклон", чтобы о чем-нибудь просить. А уж он получает бонусы обратного характера за свою лояльность во время избирательной кампании Эрдогана по переизбранию на президентский пост

Именно поэтому для внутренней российской аудитории российский диктатор демонстрирует "историю успеха", которую можно и нужно использовать для подтверждения того, что "без России мир не может обойтись".

"Для Эрдогана же этот визит ничего не стоит. У него новый полный электоральный цикл, он является легитимно избранным президентом. И самое главное, Турция сейчас играет важную роль в определенных процессах. В частности от Анкары зависит принятие решений, в частности, относительно членства в НАТО других субъ' ектов», – отметил Андрей Вигиринский.

Что известно о приезде Реджепа Эрдогана в Россию