Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що така зміна планів глави Кремля пов'язана з внутрішньополітичною ситуацією, яка складається в Росії та на окупованих нею територіях.

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Путін демонструє "історію успіху"

Водночас він припустив, чому Ердоган погодився особисто приїхати до Росії.

Тому що Путін запросив. Йому приємно, щоб до нього приїжджали в гості. І Путін рахує це одним із плюсів та формою перемоги, яку можна продати своєму населенню,

– підкреслив Вігірінський.

Тим більш, що візит відбудеться напередодні так званих "виборів" або ж "єдиного дня голосування" в Росії. За кілька днів, на його думку, ми будемо глибоко занурені в цю тему, яка безпосередньо стосується України.

Єдиний день голосування в Росії 10 вересня в країні-агресорці та окупованих територіях відбудуться виборчі кампанії різного рівня, зокрема довибори депутатів до держдуми. На тимчасово окупованих територіях мають відбутися "вибори" до місцевої окупаційної влади.

Крім того, щодо ситуації, пов'язаної із квазіелекторальними явищами, які Росія планує провести на окупованій території України під російськими прапорами, зробить заяви МЗС України, а також відреагують й на міжнародному рівні.

А для Путіна зустріч з Ердоганом напередодні цієї події – демонстрація того, що він та його політичний режим та політична сила, за яку повинні віддати голоси росіяни, перебуває не в ізоляції,

– зазначив політолог.

Політолог про мету візиту Реджепа Ердогана до Росії: дивіться відео

До того ж це не Путін їде "на поклін", щоб про щось просити. А вже він отримує бонуси зворотного характеру за свою лояльність під час виборчої кампанії Ердогана по переобранню на президентський пост.

Саме тому для внутрішньої російської аудиторії російський диктатор демонструє "історію успіху", яку можна й потрібно використовувати для підтвердження тезису, що "без Росії світ не може обійтися".

"Для Ердогана ж цей візит нічого не коштує. Він має новий повний електоральний цикл, він є легітимно обраним президентом. І найголовніше, Туреччина зараз відіграє визначну роль в певних процесах. Зокрема від Анкари залежить ухвалювання рішень, зокрема щодо членства в НАТО інших суб'єктів", – зауважив Андрій Вігірінський.

Що відомо про приїзд Реджепа Ердогана до Росії