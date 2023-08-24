У Эрдогана всегда только одна цель: зачем ему встреча с Путиным

Запад должен надавить, чтобы встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с диктатором Владимиром Путиным не состоялась. Она совершенно неуместна.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что вряд ли Путин не полетит в Турцию из-за страха перед ордером на арест от Международного уголовного суда.

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Недавно в Госдепе США намекнули, что Путина не будут арестовывать, пока он будет на должности президента России. Поэтому он вполне мог улететь в Турцию.

Почему Путин не поедет на встречу с Эрдоганом

По мнению Клочко, Путин сейчас не совершает международные визиты как, к примеру, на саммит БРИКС или G20, понимая, что не все участники поддерживают действия России. В таком случае он может выглядеть изгоем. А это уже – репутационный удар.

Официальный визит к другому лидеру – другое дело. Там всегда есть разные красные дорожки, оркестры, парады и другие атрибуты помпезных приемов. Однако, по имеющейся информации, он все равно не будет ехать в Турцию.

Чего не полетит? Я считаю, что Эрдогану объяснили, что не нужно принимать Путина у себя. Объяснили партнеры по НАТО. Турция все равно во многом зависит от США и ЕС. Не случайно Эрдоган сказал, что Турция хочет быть в ЕС. Но политика Турция последних десятков лет не очень отвечает стандартам ЕС,

– заметил Клочок.

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Поэтому Эрдоган, вероятнее всего, решил лететь к Путину. Украина, как и страны НАТО и ЕС должны делать все возможное, чтобы эта встреча не состоялась. Это совершенно недопустимо – встречаться с диктатором, плюющим на международное право.

Никто не должен встречаться с Путиным. Если пошел на это – ты теперь примерно такой же как КНДР. Неприятно, что этот контакт есть. Там единственная цель – деньги. Эрдоган, как и когда-то, так и сейчас имел цель привлечь российский капитал. Контрабанда зерна, нефти и других продуктов на десятки миллиардов долларов. Вот цена вопроса. Вот почему Эрдоган хочет туда ехать,

– считает Клочок.

Встреча Путина и Эрдогана: коротко