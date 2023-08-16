Эрдоган "подловил" Путина: глава Кремля ищет отмазку от поездки в Турцию
Президент Турции Реджеп Эрдоган красиво "подловил" диктатора Владимира Путина, пригласив его на встречу. Теперь "бункерный" пытается отмазаться от этого.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что Турция находится в НАТО. А еще раньше Путин регулярно намекал, что действительно воюет не с Украиной, а со США и Альянсом. И теперь диктатор должен ехать на встречу в страну НАТО.
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Эрдоган красиво "подловил" Путина
Как отметил Жирнов, Эрдогав красиво "поймал" Путина и поставил его в неловкое положение. Вероятно, российский диктатор пытался или до сих пор пытается избежать этой встречи.
Именно так можно трактовать инцидент с турецким судном "Сукру Окан", которое направлялось в украинский порт в Измаиле. Тогда оккупанты высадились на корабль якобы для проверки, а затем его отпустили.
Не исключаю, что Путин может искать отмазки, чтобы не ехать к Эрдогану. Поэтому он мог спровоцировать инцидент с турецким судном. Он толкает Эрдогана к тому, чтобы тот заявил об определенном напряжении в отношениях и отменил встречу. Но Путин хочет, чтобы это сделал именно Эрдоган,
– считает Жирнов.
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Если встреча состоится, то достаточно сомнительно, что в Турции попытаются арестовать Путина. Этот вариант, по мнению Жирнова, достаточно маловероятен.Обратите внимание! Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Причиной послужила незаконная депортация украинских детей на территорию России.
Встреча Путина и Эрдогана: коротко
- В начале августа российские СМИ сообщали, что Путин якобы должен встретиться с Эрдоганом в Турции. Точную дату они не назвали. Но, вероятно, все должно состояться в августе.
- Политолог Николай Давыдюк подчеркивал, что у Путина осталось достаточно мало вариантов для публичной активности. Он вообще боится выезжать из России.
- Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что Эрдоган разозлил российские власти, когда позволил командирам "Азова" вернуться в Украину.