Эрдоган "подловил" Путина: глава Кремля ищет отмазку от поездки в Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган красиво "подловил" диктатора Владимира Путина, пригласив его на встречу. Теперь "бункерный" пытается отмазаться от этого.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что Турция находится в НАТО. А еще раньше Путин регулярно намекал, что действительно воюет не с Украиной, а со США и Альянсом. И теперь диктатор должен ехать на встречу в страну НАТО.

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Эрдоган красиво "подловил" Путина

Как отметил Жирнов, Эрдогав красиво "поймал" Путина и поставил его в неловкое положение. Вероятно, российский диктатор пытался или до сих пор пытается избежать этой встречи.

Именно так можно трактовать инцидент с турецким судном "Сукру Окан", которое направлялось в украинский порт в Измаиле. Тогда оккупанты высадились на корабль якобы для проверки, а затем его отпустили.

Не исключаю, что Путин может искать отмазки, чтобы не ехать к Эрдогану. Поэтому он мог спровоцировать инцидент с турецким судном. Он толкает Эрдогана к тому, чтобы тот заявил об определенном напряжении в отношениях и отменил встречу. Но Путин хочет, чтобы это сделал именно Эрдоган,

– считает Жирнов.

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Если встреча состоится, то достаточно сомнительно, что в Турции попытаются арестовать Путина. Этот вариант, по мнению Жирнова, достаточно маловероятен.

Встреча Путина и Эрдогана: коротко

В начале августа российские СМИ сообщали, что Путин якобы должен встретиться с Эрдоганом в Турции. Точную дату они не назвали. Но, вероятно, все должно состояться в августе.

Политолог Николай Давыдюк подчеркивал, что у Путина осталось достаточно мало вариантов для публичной активности. Он вообще боится выезжать из России.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что Эрдоган разозлил российские власти, когда позволил командирам "Азова" вернуться в Украину.