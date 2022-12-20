Не участие в войне, – Арестович предположил, какие темы обсудили Путин и Лукашенко

19 декабря в Минске состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главной темой их разговора было не вступление Беларуси в войну, а отношения в многоугольнике Беларусь, Россия, Китай и коллективный Запад.

Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале Фейгин LIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. По его мнению, Лукашенко делает все возможное, чтобы перебалансировать влияние России через Китай, отчасти через Запад. Путина это беспокоит.

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Путин считает Беларусь своей вотчиной

По словам Арестовича, Путин давно считает Беларусь своей вотчиной и хотел бы утвердить права сеньора.

После этого ему дали понять в Минске, что на каждого сеньора найдется старший сеньор,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Он предположил, каким мог бы быть разговор двух диктаторов.

"Хотите продолжать боевую подготовку на наших полигонах – пожалуйста. Хотите продолжать обстрел Украины с нашей территории, это очень плохо, но стреляйте. Однако о вступлении белорусской армии в войну даже не мечтайте. Можем еще предоставить 20 тысяч тонн боеприпасов, если их найдем. Все", – рассказал Арестович.

Путин не стал бы терять лицо

По его мнению, Путин и Лукашенко, скорее всего, не затрагивали вопрос участия Беларуси в войне, ведь Путин не стал бы терять лицо.

Советник напомнил, что существует старая армейская истина: отдавать приказы можно только те, которые будут исполнены. Путин не может постоянно нарываться на "нет" Лукашенко – он теряет авторитет.

"Ты говоришь, что тебе что-то нужно от человека. Она говорит "нет". Так повторяется несколько раз. И кто ты после этого в глазах этого человека и как дальше проводить переговоры? О таких вещах спрашивают один раз. Максимум два. Но седьмой раз спрашивать, будешь ты воевать или нет, это перебор», – считает он.

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Заработает белорусский ВПК

Арестович отметил, что два диктатора, скорее всего, говорили о боевой подготовке, о передаче вооружения и военной техники, а также о совместном его производстве.

Скорее всего, по полной будут использовать белорусский ВПК. В это я верю. И это даже упоминалось в официальных пресс-релизах,

– считает он.

Собеседник также предположил, что Путин мог бы говорить с Лукашенко о белорусских предприятиях глубоко интегрированных с китайскими. Он хотел бы их переинтегрировать таким образом, чтобы они работали в Россию.

"Или зайти в другие кластеры, чтобы сбалансировать китайское присутствие в белорусской экономике на российским", - подчеркнул он.

По мнению Арестовича Путин взял с собой министра обороны Сергея Шойгу в Беларусь для того, чтобы выяснить военные вопросы с Минском. Ведь в стране находится российская группировка, возможно, она будет увеличиваться. Также россияне, вероятно, стремятся использовать в войне вооружение и военную технику, которая имеется на складах в Беларуси.

Встреча Путина и Лукашенко 19 декабря