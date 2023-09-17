"Почувствовал себя нелюбимой женой": новые детали встречи Путина и Лукашенко

С начала 2023 года Александр Лукашенко уже в шестой раз встречается с Владимиром Путиным. В первую очередь, такие частые визиты выгодны для белорусского президента.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко поделился с 24 Каналом своим видением по поводу этой ситуации. Он считает, что Лукашенко прежде всего хочет от Путина денег.

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Путин и Лукашенко – недруги

Путин и Лукашенко никогда не были друзьями, они априори – враги. Конечно, диктаторы поддерживают одну идеологию, но в их отношениях серьезные проблемы.

Лукашенко почувствовал себя нелюбимой женой, так как появился Ким Чен Ын. Поэтому получается, что вектор пошел в сторону Ким Чен Ына. Но ведь он хочет быть главной любимой женой, поэтому здесь возникла ревность,

– подчеркнул Павел Латушко.

Главные проблемы Беларуси – экономика и вагнеровцы

Вероятно, во время встречи самопровозглашенный просил у Путина денег из-за значительных экономических проблем в Беларуси.

Девальвация белорусского рубля; Как результат, нехватка средств в бюджете; Отрицательное торговое сальдо;

По мнению Латушко, следует ожидать мощную волну уничтожения крупного бизнеса в Беларуси.

Латушко допустил, какие проблемы обсуждали во время встречи Путин и Лукашенко: смотреть видео

Также белорусского президента беспокоит нерешенный вопрос с вагнеровцами. Они ведь все еще прибывают в Беларусь и размещаются в лагерях. Кроме того, Александру Лукашенко не компенсировали средства за "убежище" для ЧВК "Вагнер" и, вероятно, уже не компенсируют.

Именно из-за истории с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнерами" у Путина и Лукашенко возникли проблемы. Поскольку они обычно видятся, но в последнее время была даже затяжная телефонная пауза. Ходят слухи, что на день рождения президента Беларуси разговор длился не больше 2 минут. Вероятно, Путин позвонив, сказал: "Саша, поздравляю, желаю и до свидания".

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