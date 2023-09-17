"Почувствовал себя нелюбимой женой": новые детали встречи Путина и Лукашенко
С начала 2023 года Александр Лукашенко уже в шестой раз встречается с Владимиром Путиным. В первую очередь, такие частые визиты выгодны для белорусского президента.
Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко поделился с 24 Каналом своим видением по поводу этой ситуации. Он считает, что Лукашенко прежде всего хочет от Путина денег.
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Путин и Лукашенко – недруги
Путин и Лукашенко никогда не были друзьями, они априори – враги. Конечно, диктаторы поддерживают одну идеологию, но в их отношениях серьезные проблемы.
Лукашенко почувствовал себя нелюбимой женой, так как появился Ким Чен Ын. Поэтому получается, что вектор пошел в сторону Ким Чен Ына. Но ведь он хочет быть главной любимой женой, поэтому здесь возникла ревность,
– подчеркнул Павел Латушко.
Главные проблемы Беларуси – экономика и вагнеровцы
Вероятно, во время встречи самопровозглашенный просил у Путина денег из-за значительных экономических проблем в Беларуси.
- Девальвация белорусского рубля;
- Как результат, нехватка средств в бюджете;
- Отрицательное торговое сальдо;
По мнению Латушко, следует ожидать мощную волну уничтожения крупного бизнеса в Беларуси.
Латушко допустил, какие проблемы обсуждали во время встречи Путин и Лукашенко: смотреть видео
Также белорусского президента беспокоит нерешенный вопрос с вагнеровцами. Они ведь все еще прибывают в Беларусь и размещаются в лагерях. Кроме того, Александру Лукашенко не компенсировали средства за "убежище" для ЧВК "Вагнер" и, вероятно, уже не компенсируют.
Именно из-за истории с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнерами" у Путина и Лукашенко возникли проблемы. Поскольку они обычно видятся, но в последнее время была даже затяжная телефонная пауза. Ходят слухи, что на день рождения президента Беларуси разговор длился не больше 2 минут. Вероятно, Путин позвонив, сказал: "Саша, поздравляю, желаю и до свидания".
Встреча Лукашенко и Путина: что известно
- Белорусский диктатор прибыл в Россию еще 14 сентября. Очередной визит Александра Лукашенко предварительно не анонсировался.
- Вероятно, самопровозглашённому президенту Беларуси страшно из-за возможного ордера от Международного уголовного суда. В отличие от Путина у Лукашенко нет бункера.
- Кроме того, белорусский диктатор стремится присоединиться к "союзу нищих и изгоев" – России и КНДР. Как известно, недавно Путин виделся с Ким Чен Ыном.