Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко поділився з 24 Каналом своїм баченням щодо цієї ситуації. Він вважає, що Лукашенко перш за все хоче від Путіна грошей.

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Путін та Лукашенко – недруги

Зазначимо, Путін та Лукашенко ніколи не були друзями, вони апріорі – вороги. Звісно, диктатори підтримують одну ідеологію, але у їхніх взаєминах серйозні проблеми.

Лукашенко відчув себе неулюбленою дружиною, позаяк з'явився Кім Чен Ин. Тому виходить, що вектор пішов у сторону Кім Чен Ина. Але ж він хоче бути головною улюбленою дружиною, тому тут виникли ревнощі,

– наголосив Павло Латушко.

Головні проблеми Білорусі – економіка та вагнерівці

Ймовірно, під час зустрічі самопроголошений просив у Путіна грошей через значні економічні проблеми в Білорусі.

Девальвація білоруського рубля; Як результат, нестача засобів в бюджеті; Негативне торговельне сальдо;

На думку Латушко, варто очікувати потужну хвилю знищення великого бізнесу в Білорусі.

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Також білоруського президента турбує невирішене питання з вагнерівцями. Адже вони усе ще прибувають до Білорусі та розміщуються у таборах. Крім того, Олександру Лукашенко не компенсували кошти за "притулок" для ПВК "Вагнер" та, імовірно, вже не компенсують.

Саме через історію із Євгєнієм Пригожиним та ПВК "Вагнерами" в Путіна та Лукашенка виникли проблеми. Позаяк зазвичай вони бачаться, але останнім часом була навіть затяжна телефонна пауза. Ходять чутки, що на день народження президента Білорусі розмова тривала не більше 2 хвилин. Імовірно, Путін зателефонувавши, сказав: "Саша, вітаю, бажаю і, до побачення".

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