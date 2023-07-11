"Он просто дурак": почему путинская встреча с вагнеровцами – обычный фейк

Евгений Пригожин вместе со своими наемниками организовал мятеж и показал всю слабость кремлевского режима. Казалось, что такого предательства диктатор Владимир Путин ни при каких условиях не простит.

Однако впоследствии рупор диктатора Дмитрий Песков сказал или соврал, что 29 июня Путин провел 3 часовую встречу с Пригожиным и еще 35 вагнеровцами. Это 24 Каналу прокомментировал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Это фантастика

По мнению экс-сотрудника КГБ, все, что говорит Песков, надо переворачивать наоборот. Если Песков рассказал, что у Путина состоялась встреча с вагнеровцами, то никакого разговора не могло быть.

Путин встречается с 35 вагневерцами. Вы себе представляете эту комнату, в ней должно быть 150 сотрудников ФСО, вооруженных до зубов, чтобы эти вагнеровцы голыми руками Путина не задушили.

– сказал Жирнов.

Маловероятно, что вагнеровцев впустили в Кремль оружием. Однако вряд ли ЧВК "Вагнера" согласились бы сдать оружие. Ведь в таком случае Кремль превратится для наемников Пригожина в ловушку, где их могли бы просто арестовать.

Ну, какой вагнеровец сдаст оружие, если ему скажут войти? Это фантастика. Такой встречи в принципе не могло быть. И то, что о ней рассказал Песков доказательство, что ее не было,

– отметил Жирнов.

В своих выступлениях после 24 июня диктатор неоднократно говорил, что рядовых вагнеровцев обманули, их в темную использовали. А командиры во главе с Пригожиным – предатели и помилования им не будет.

"Вдруг эти же командиры, по словам Пескова, встречаются с Путиным и после 3 часового разговора их спокойно отпускают из Кремля. Я 10 лет говорю, что он (Путин – 24 Канал) просто дурак", – добавил экссотрудника КГБ.

Встречался ли Пригожин с Путиным после мятежа: смотрите видео

Однодневный мятеж Пригожина: коротко