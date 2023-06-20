Ищет повод вывести войска: почему Путин внезапно начал говорить о войне в Украине
В последнее время Владимир Путин стал больше появляться в российском медийном пространстве. В частности, он активно комментирует так называемую "специальную военную операцию". Похоже, россияне несколько потеряли свое доверие к пропагандистам, поэтому диктатору приходится самому выполнять их функцию.
Начиная с 3 мая, когда в купол Кремля попал беспилотник, Владимир Путин внезапно умолк. Он перестал комментировать актуальные события в России, в частности, рейд на Белгородщину и атаку дронов Московской области. Об этом 24 Каналу политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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Молчание помогало Путину оправдаться
В конце концов, особенно голословным не был Путин и в прошлом году – стоит лишь упомянуть провал обороны российских войск в Харьковской и Херсонской областях. Но затяжное (еще сегодня, собственно) молчание российского президента об этих событиях.
Путин действительно полагался на то, что созданная им пропагандистская машина достанет этот неприятный кейс для него. В известной степени эта его стратегия его оправдывала, ведь она давала возможность для маневра, подготовки "позиций". Он с ними шел в широкую общественность,
– отметил Валерий Клочок.
Очевидно, что на встрече с так называемыми "военкорами" российский диктатор тоже наговорил немало глупостей. Впрочем, авторитет Путина для населения несколько больше, чем у его муртада Дмитрия Пескова.
На днях он заявил о якобы "успешной демилитаризации" Украина. По его логике, Украина действительно перестала использовать собственное оружие, зато начала пользоваться западной. Однако такой бред раскритиковали даже в России.
"Те, кто хоть немного Путину склонен, ожидают месседжей его, мол, все хорошо. Он им это рассказал и это работает. Но для меня это является показателем, что для Путина заканчиваются аргументы и инструменты, с помощью которых он может продолжать военное противостояние с Украиной", – подчеркнул Клочок.
Валерий Клочок о причинах частого появления Путина в инфопространстве: смотреть видео
Частые появления Путина сейчас неслучайны
По мнению политического эксперта, Владимир Путин постарается перевести войну с Украиной в фазу заморозки. Тем более как он, так и его приспешники говорят о том, что определенные "достижения" в России уже есть.
Следующее действие – повод, под которым он (Путин – 24 Канал) может вывести часть войск из Украины и начать процесс заморозки,
– подчеркнул Клочок.
Подобная риторика все чаще просматривается. В частности, на встрече с африканской делегацией Путин говорил о детях, которых якобы никто не похищал. Именно этот кейс стал причиной для ордера на арест Международного уголовного суда.
Встреча Путина с "военкорами": главное о заявлениях диктатора
- Во вторник, 13 июня Владимир Путин встретился с так называемыми российскими "военкорами". Во время разговора диктатор прокомментировал последние резонансные события, которые не касались предыдущих публичных выступлений.
- В частности, упомянул Путин о подрыв Каховской ГЭС, предсказуемо обвинив в этом Украину По его словам, подрыв ГЭС "к сожалению" сорвал украинское контрнаступление. Путин добавил, что лучше бы Украина его проводила, чем "совершила" теракт. Очевидно, что ответ диктатора лишь подтвердил, кто действительно стоит за взрывом на дамбе.
- Путин также придумал причину, для вроде бы окончание войны в Украине. Он сказал, что если Запад перестанет предоставлять Украине оружие, то тогда, возможно, все бы и закончилось. Однако, о чем бы ни мечтал диктатор, союзники неоднократно отмечали, что будут поддерживать Украину до победного конца.