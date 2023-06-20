Ищет повод вывести войска: почему Путин внезапно начал говорить о войне в Украине

В последнее время Владимир Путин стал больше появляться в российском медийном пространстве. В частности, он активно комментирует так называемую "специальную военную операцию". Похоже, россияне несколько потеряли свое доверие к пропагандистам, поэтому диктатору приходится самому выполнять их функцию.

Начиная с 3 мая, когда в купол Кремля попал беспилотник, Владимир Путин внезапно умолк. Он перестал комментировать актуальные события в России, в частности, рейд на Белгородщину и атаку дронов Московской области. Об этом 24 Каналу политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Молчание помогало Путину оправдаться

В конце концов, особенно голословным не был Путин и в прошлом году – стоит лишь упомянуть провал обороны российских войск в Харьковской и Херсонской областях. Но затяжное (еще сегодня, собственно) молчание российского президента об этих событиях.

Путин действительно полагался на то, что созданная им пропагандистская машина достанет этот неприятный кейс для него. В известной степени эта его стратегия его оправдывала, ведь она давала возможность для маневра, подготовки "позиций". Он с ними шел в широкую общественность,

– отметил Валерий Клочок.

Очевидно, что на встрече с так называемыми "военкорами" российский диктатор тоже наговорил немало глупостей. Впрочем, авторитет Путина для населения несколько больше, чем у его муртада Дмитрия Пескова.

На днях он заявил о якобы "успешной демилитаризации" Украина. По его логике, Украина действительно перестала использовать собственное оружие, зато начала пользоваться западной. Однако такой бред раскритиковали даже в России.

"Те, кто хоть немного Путину склонен, ожидают месседжей его, мол, все хорошо. Он им это рассказал и это работает. Но для меня это является показателем, что для Путина заканчиваются аргументы и инструменты, с помощью которых он может продолжать военное противостояние с Украиной", – подчеркнул Клочок.

Валерий Клочок о причинах частого появления Путина в инфопространстве: смотреть видео

Частые появления Путина сейчас неслучайны

По мнению политического эксперта, Владимир Путин постарается перевести войну с Украиной в фазу заморозки. Тем более как он, так и его приспешники говорят о том, что определенные "достижения" в России уже есть.

Следующее действие – повод, под которым он (Путин – 24 Канал) может вывести часть войск из Украины и начать процесс заморозки,

– подчеркнул Клочок.

Подобная риторика все чаще просматривается. В частности, на встрече с африканской делегацией Путин говорил о детях, которых якобы никто не похищал. Именно этот кейс стал причиной для ордера на арест Международного уголовного суда.

Встреча Путина с "военкорами": главное о заявлениях диктатора