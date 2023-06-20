Починаючи з 3 травня, коли у купол Кремля влучив безпілотник, Владімір Путін раптово замовк. Він перестав коментувати актуальні події в Росії, зокрема рейд на Бєлгородщину та атаку дронів Московської області. Про це 24 Каналу політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Мовчання допомагало Путіну виправдатись

Зрештою, особливо голослівним не був Путін і минулого року – варто лише згадати провал оборони російських військ на Харківщині та Херсонщині. Та затяжну (ще до сьогодні, власне) мовчанку російського президента про ці події.

Путін справді покладався на те, що створена ним пропагандистська машина довитягне цей неприємний кейс для нього. До певної міри ця його стратегія його виправдовувала, адже вона давала можливість для маневру, підготовки "позицій". Він з ними йшов до широкого загалу,

– зазначив Валерій Клочок.

Очевидно, що на зустрічі з так званими "воєнкорами" російський диктатор теж наговорив чимало дурниць. Втім авторитет Путіна для населення таки дещо більший, ніж у його посіпаки Дмітрія Пєскова.

На днях він заявив про начебто "успішну демілітаризацію" України. За його логікою, Україна справді перестала використовувати власну зброю, натомість почала користуватись західною. Однак таку маячню розкритикували навіть у Росії.

"Ті, хто хоч трохи до Путіна схильний, очікують меседжів нього, мовляв, усе добре. Він їм це розповів і це працює. Але для мене це є показником, що для Путіна закінчуються аргументи та інструменти, за допомогою яких він може продовжувати військове протистояння з Україною", – наголосив Клочок.

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Часті появи Путіна зараз невипадкові

На думку політичного експерта, Владімір Путін намагатиметься перевести війну з Україною у фазу замороження. Тим паче, як він, так і його поплічники говорять про те, що певні "досягнення" в Росії уже є.

Наступна дія – привід, під яким він (Путін – 24 Канал) може вивести частину військ з України та почати процес заморозки,

– підкреслив Клочок.

Подібна риторика все частіше проглядається. Зокрема, на зустрічі з африканською делегацією, Путін говорив про дітей, яких нібито ніхто не викрадав. А саме цей кейс став причиною для ордера на арешт Міжнародного кримінального суду.

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