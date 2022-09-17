Сама встреча путина с Си Цзиньпином – это уже победа для россии, – эксперт

Россия одержала дипломатическую победу на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Встреча лидера КНР Си Цзиньпина и главы кремля владимира путина стала перспективной для москвы.

Результаты разговора лидеров стран свидетельствуют о приверженности Китая российским проблемам. Об этом 24 каналу рассказал Артур Харитонов президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".

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Встреча на саммите ШОС

Эксперт отметил, что "живая встреча" между Си Цзиньпином и владимиром путиным – это победа для россии.

Если бы Китай был настроен негативно каким-либо образом к россиянам, он не согласился бы на встречу между путиным и Си Цзиньпинем единолично, чтобы провести кулуарные разговоры. Последняя подобная встреча состоялась во время Олимпиады в Пекине. Теперь уже есть вторая. Конечно, для россиян это большая победа, кто бы что ни говорил,

– объяснил обозреватель.

По его словам, поведение Пекина на международной арене, в частности во время саммита ШОС, свидетельствует о дипломатической "хитрости Китая".

"То есть если путин отметил момент беспокойства Китая относительно войны против Украины под протокол, это значит, что для китайской пропаганды нужен был именно такой тезис. Но это не значит, что они не согласовали определенные моменты в кулуарах. Если читать, что там сказали – путин будет прояснять, объяснил ли уже Си Цзиньпину детали", – добавил Харитонов.

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По его мнению, для оценки позиции китайской стороны следует смотреть на коммюнике, которое стороны представили по результатам переговоров.

"Что говорят китайцы и российский МИД – что они удовлетворены абсолютно всем и что Китай готов поддерживать россию по всем ключевым вопросам, что является уже четким звоночком", – указал аналитик.

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Оказывает ли КНР поддержку россии

Харитонов убежден, что китайцы оказывают военную помощь россии, но только скрыто.

Речь, конечно, не о тех масштабах, которые хочет россия. Это не огромное количество техники, но они предоставляют определенные материалы и другую поддержку, из-за чего получили санкции от США. Вопрос только в том, когда они ее усилят. Конечно, там это будут учитывать. Мы знаем, что Северная Корея также оказывает россии военную поддержку,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, КНДР в этой ситуации является "конвертационным центром" между россией и Китаем.

"То есть если китайская техника заедет через Северную Корею в россию, будет ли это китайской поддержкой? Для Пекина россия не является ни младшим партнером, ни сырьевой базой. россия – это колония Китая", – пояснил обозреватель.

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По его мнению, все что делает россия – она все согласовывает с Китаем. Поэтому, по его словам, Си Цзиньпин выступает консигнатором войны в Украине.

"Это не значит, что Китай хочет начинать войну или оккупировать россию. Китай хочет, чтобы россияне победили, и это нам важно понять наконец", – резюмировал Харитонов.

Китайско-российские отношения: последние новости

16 сентября лидер Китая Си Цзиньпин встретился с российским диктатором путиным в Узбекистане. Хотя страна-агрессор считает Китай своим партнером, однако надеяться на поддержку в войне с Украиной и в других вопросах ей не стоит, – убежден политолог Валентин Гладких.

Лидеры россии и Китая встретились впервые с начала полномасштабной войны в Украине. Глава страны-агрессора поблагодарил за "взвешенную позицию" в отношении Украины, назвал войну "кризисом" и заверил, что понимает обеспокоенность Китая и может все объяснить.

Также путин заверил, что россия придерживается принципа "Единого Китая" и осуждает "провокации" США на Тайване.

Си Цзиньпин в ответ сказал, что Китай готов сотрудничать с россией и оказывать поддержку ее ключевым интересам.

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