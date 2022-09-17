Результати розмови лідерів країн свідчать про прихильність Китаю до російських проблем. Про це 24 каналу розповів Артур Харитонов президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

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Зустріч на саміті ШОС

Експерт зазначив, що "жива зустріч" між Сі Цзіньпіном і владіміром путіним є перемогою для росії.

Якби Китай був би налаштований негативно якимось чином до росіян, він не погодився б на зустріч між путіним і Сі Цзіньпінем одноособово, щоб провести кулуарні розмови. Остання така зустріч відбулася під час Олімпіади в Пекіні. Тепер вже є друга. Звісно, для росіян це є велика перемога, хто б що не говорив,

– пояснив оглядач.

За його словами, поведінка Пекіна на міжнародній арені, зокрема під час саміту ШОС, свідчить про дипломатичну "хитрість Китаю".

"Тобто якщо путін зазначив момент про занепокоєння Китаю щодо війни проти України під протокол, це означає, що для китайської пропаганди потрібною була саме така теза. Але це не означає, що вони не погодили певні моменти у кулуарах. Якщо читати, що там сказали – то путін прояснюватиме, чи вже прояснив Сі Цзіньпіну деталі", – додав Харитонов.

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На його думку, для оцінки позиції китайської сторони потрібно дивитися на комюніке, яке сторони представили за результатами переговорів.

"Що говорять китайці та російське МЗС – що вони задоволені абсолютно усім, і що Китай готовий підтримувати росію з усіх ключових питань, що є вже чітким дзвінком", – вказав аналітик.

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Чи надає КНР підтримку росії

Харитонов переконаний, що китайці надають військову допомогу росії, але лише приховано.

Йдеться, звісно, не про ті масштаби, які хоче росія. Це не величезна кількість техніки, але вони надають певні матеріали й іншу підтримку, через що отримали санкції від США. Питання лише в тому, коли вони її посилять. Звісно, там будуть це враховувати. Ми знаємо, що Північна Корея також надає росії військову підтримку,

– підкреслив експерт.

За його словами, КНДР у цій ситуації є "конвертаційним центром" між росією та Китаєм.

"Тобто якщо китайська техніка заїде через Північну Корею в росію, чи буде це китайською підтримкою? Для Пекіна росія не є ані молодшим партнером, ані сировинною базою. росія – це колонія Китаю", – пояснив оглядач.

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На його думку, все, що робить росія – вона все узгоджує з Китаєм. Тому, з його слів, Сі Цзіньпін виступає "консигнатором війни в Україні".

"Це не означає, що Китай хоче починати війну чи окуповувати росію. Китай хоче, щоб росіяни перемогли, і це нам важливо зрозуміти нарешті", – резюмував Харитонов.

Китайсько-російські відносини: останні новини

16 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором путіним в Узбекистані. Хоч країна-агресорка вважає Китай своїм партнером, однак сподіватися на підтримку у війні з Україною та інших питаннях їй не варто, – переконаний політолог Валентин Гладких.

Лідери росії та Китаю зустрілися вперше з початку повномасштабної війни в Україні. Очільник країни-агресорки подякував за "зважену позицію" щодо України, назвав війну "кризою" і запевнив, що розуміє занепокоєння Китаю й може все пояснити.

Також путін запевнив, що росія дотримується принципу "Єдиного Китаю" та засуджує "провокації" США на Тайвані.

Сі Цзіньпін у відповідь сказав, що Китай готовий співпрацювати з росією та надавати підтримку її ключовим інтересам.

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