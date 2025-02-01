Хочет вернуть "признание": The Hill ответило, зачем Путину нужна "громкая" встреча с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин видит в возвращении Дональда Трампа на пост президент США возможность разорвать свою международную изоляцию и реабилитировать свой имидж государственного деятеля на мировой арене.

Так считает ассоциированный научный сотрудник Общества Генри Джексона, Лондонского аналитического центра Дэвид Кириченко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его статью для The Hill.

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Зачем Путину встреча с Трампом

По мнению Кириченко, российский диктатор пытается быть "вежливым" в отношении президента США, чтобы его "умиротворить".

Больше всего Путин желает, чтобы Трамп помог ему восстановить статус на мировой арене. С этой целью российский лидер осторожно льстил Трампу, закладывая основу для громкой встречи, которая могла бы укрепить его позиции как внутри страны, так и за рубежом,

– считает эксперт.

По его словам, на фоне балансирования на грани экономического краха российской экономики Путин старается действовать осмотрительно, чтобы не провоцировать Трампа, который уже поставил ультиматум, пригрозив усилением санкций.

Дэвид Кириченко отмечает, что Москва, по-прежнему, не желает вести прямые переговоры с Киевом и вместо этого стремится к переговорам с Вашингтоном. Отмечается, что американский лидер хочет выступить посредником в мирном соглашении.

Впрочем, в отличие от Джо Байдена, который отмечал принцип "Ничего об Украине без Украины", Трамп более склонен добиваться урегулирования, что ставит приоритетом его собственные политические цели и взгляды на дипломатию.

Ученый говорит, что диктатор рассматривает стремление президента США к соглашению как возможность настаивать на условиях, выгодных для России, даже, если это повлечет за собой ущерб украинскому суверенитету и безопасности.

"Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, исключая Украину, чтобы укрепить свой нарратив о России как о мировой сверхдержаве. Такие переговоры положат конец его изоляции, подтвердят его притязания на сферу влияния Украины и удовлетворят его желание проектировать Россию как империалистическую державу, которая заслуживает уважения на мировой арене", – подчеркнул Кириченко.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным и считает, что они сделают что-то выдающееся. Деталей относительно этого президент США не уточнил. Впрочем, он выразил серьезные намерения относительно прекращения огня в Украине.