Иначе это проявление слабости: Путин может встретиться с Зеленским только в одном случае

На переговорах в Стамбуле 23 июля Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным при участии президентов Турции и США до конца августа. Однако есть только одно условие, при котором глава Кремля может решиться на такой шаг.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что спикер Кремля Дмитрий Песков уже вышел с ответом на предложение Украины, заявив, что это маловероятно.

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Когда Путин может согласиться встретиться с Зеленским?

Политолог отметил, что в Кремле утверждают, что встреча Зеленского с Путиным пока не является актуальной. Там заявляют, что мало времени, поэтому ее не успеют подготовить.

Однако, по его словам, на самом деле причина заключается в другом – Путин просто боится встречаться с Зеленским.

Он считает, что Путин может встретиться с Зеленским только при одном условии: если, грубо говоря, президент Украины подпишет какую-то капитуляцию или то, что хочет Путин.

Поскольку никакой капитуляции не было, нет и не будет никогда, то для Путина встреча с Зеленским – это проявление слабости,

– заявил Рейтерович.

Политолог добавил, что есть еще и другой момент. Дело в том, что россияне с тупой самоуверенностью пытаются доказать, что президент Украины вроде бы нелегитимный. Хотя все, в том числе и наши западные партнеры, понимают, что это откровенная российская пропаганда.

По его мнению, Путин стремится сначала встретиться непосредственно с американским лидером Дональдом Трампом, а потом уже можно думать о встрече с Зеленским.

Отметим, что спикер МИД Украины Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле объяснил, что предложение Зеленского провести встречу с Путиным "активное и длительное", которое может начать действовать в любой момент. То есть президент Украины будет готов встретиться с главой Кремля "хоть завтра".