"Путин должен сделать выбор": Зеленский настаивает на прямых переговорах с российским диктатором

Владимир Зеленский заявил, что предложение о прямой встрече с Владимиром Путиным остается в силе. По его словам, Киев настаивает на формате переговоров "Украина – Россия" при поддержке международных партнеров.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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Что Зеленский предлагает Путину?

Глава государства подчеркнул, что дипломатические инструменты для завершения войны давно сформированы, однако Россия продолжает боевые действия.

"Россияне не прекращают войну, хотя все предложения по этому поводу — реальные форматы, возможности реальные, всё уже давно у них на столе, и Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира", — подчеркнул Зеленский.

Украина и впредь открыто выступает за переговоры в формате прямого диалога с Россией.

Наше предложение о встрече – предложение Путину – о прямом и честном разговоре в формате "Украина – Россия" при поддержке партнеров остается в силе. И это важно, чтобы война все-таки закончилась миром,

– подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска осуществили массированный комбинированный обстрел трех городов Украины – Киева, Днепра и Харькова. В ответ на масштабные разрушительные удары президент Украины вновь призвал Путина сесть за стол переговоров во Франции – во время саммита G7.

Согласится ли Путин встретиться с Зеленским?

Аналитики Института изучения войны (ISW) оценили перспективы возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. По их выводам, Кремль пока не демонстрирует готовности к подлинному политическому диалогу, несмотря на публичные заявления Москвы о якобы открытости к переговорам.

Эксперты отмечают, что Украина продолжает предлагать различные форматы встреч на высшем уровне, в частности в ходе международных саммитов, однако Россия избегает прямых договоренностей.

Последние инициативы Киева относительно переговоров с Путиным остаются без четкого ответа со стороны Кремля. Позиция России остается жесткой и направленной на достижение максималистских военных целей, а не на компромисс.

Кремль может согласиться на переговоры только на условиях, которые фактически будут предполагать капитуляцию Украины. Речь идет о сценарии, при котором Россия сможет навязать свои политические и военные требования без существенных уступок со своей стороны.

Также в ISW обращают внимание на заявления российского МИД, которые, по мнению аналитиков, используются для создания иллюзии готовности к диалогу.