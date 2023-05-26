Российская ПВО не способна справиться с ракетами, которые получит Украина, – военный аналитик
По результатам встречи в формате "Рамштайн" Украина получит ракеты с дальностью поражения 500 километров. Российская противовоздушная оборона не сможет с ними справиться.
Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, враг способен сбить разве что одну из 10 ракет типа Storm Shadow.
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"Ракеты, которыми нас снабжают наши партнеры, могут поражать врага на расстоянии 500 километров. Российские средства противовоздушной обороны не способны справиться с этими ракетами", – констатировал Гетьман.
Российская ПВО не сможет справиться с ракетами партнеров Украины: смотрите видеоОбратите внимание! Storm Shadow – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля". Предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Может использоваться в любое время суток, при сложных метеоусловиях и при применении средств радиоэлектронного противодействия.
Запад изменил риторику по вооружению Украины
Гетьман отметил, что позиция партнеров по передаче оружия Украине кардинально изменилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения России.
"Понемногу мир начинает понимать, что нам нужно оружие не только для удержания врага, но и для победы над ним", – сказал военный аналитик.
Встреча в формате "Рамштайн": коротко
- 25 мая состоялась 12-я встреча в формате "Рамштайн". Страны-участницы выделили около 65 миллиардов долларов военной помощи Украине для усиления ее боевых способностей теперь и в долгосрочной перспективе.
- Защита неба Украины стала ключевой темой обсуждения партнеров. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что будут искать креативные способы для увеличения индустриальной мощи.
- Кроме того, западные партнеры продолжают делать шаги по истребителям F-16 для ВСУ. В следующие недели разработают тренировочную инфраструктуру для обучения украинских лётчиков.