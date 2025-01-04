Когда состоится следующий "Рамштайн" и будет ли присутствовать Байден: СМИ сообщили детали встречи

В январе в Германии состоится встреча в формате "Рамштайн". Предполагается, что к ней виртуально или лично присоединятся 50 стран.

В Пентагоне сообщили, что министр обороны Соединенных Штатов Лойд Остин возглавит "Рамштайн" и отправится на встречу по обороне Украины 7 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Когда состоится "Рамштайн"

По данным издания, встреча состоится на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января. Ранее ожидалось, что ее проведут в формате саммита на уровне лидеров стран под руководством Байдена. Однако, вероятно, он не приедет. Пока неизвестно, будет ли еще одна встреча в январе с участием американского президента.

Ранее в Пентагоне рассказали о цели встречи. Сообщалось, что в рамках "Рамштайна" сфокусируют внимание на обеспечении практических шагов для усиления обороноспособности Украины сейчас и в будущем. Там заявили, что встреча пройдет 7 января, а Лойд Остин имеет целью подтвердить неизменную приверженность США к Украине вместе с министрами обороны других стран.

Что заявил Зеленский о "Рамштайн"

В Германию также прибудет украинская делегация. Президент Владимир Зеленский в своем обращении вспомнил о "Рамштайн" и заявил, что сейчас идет активная подготовка к встрече. Он отметил, что неизменной задачей остается потребность в усилении украинской противовоздушной обороны.

Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых авиационных бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать,

– говорит Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров за поддержку и отметил, что системы ПВО должны работать для защиты жизни в Украине.