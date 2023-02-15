Первый день – позади, дальше – о танках: Резников подвел промежуточные итоги "Рамштайна"

В столице Бельгии Брюсселе проходит очередная встреча партнеров в формате "Рамштайн". Первый день саммита уже позади – глава Минобороны рассказал, чего следует ожидать дальше.

Во вторник, 14 февраля, началось 9 заседание "Рамштайна". О его начале около 12:00 сообщал глава министерства обороны Украины Алексей Резников. Через несколько часов он сказал, какие вопросы будут подниматься во время следующих переговоров.

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"Впереди – танки"

В полночь 15 февраля Резников констатировал, что первый день работы позади. Он поблагодарил все страны, что принимают участие в этом мероприятии, и Североатлантический альянс за поддержку нашего государства.

Завтра также насыщенная программа. Больше времени уделим танкам. Все будет Украина,

– написал он.

Очевидно, Украина планирует делать все, чтобы танковая коалиция только становилась больше – то есть больше танков партнеры предоставляли нашему государству. По мнению многих экспертов и политиков, именно это один из главных факторов, который может сдержать российских оккупантов.

Кроме того, заметим, что глава Минобороны распространил фотографии, на которых он, в частности, с главой Пентагона Ллойдом Остином, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и другими уважаемыми высокопоставленными чиновниками, прибывшими в Брюссель на "Рамштайн".

Резников в Бельгии на встрече партнеров в формате "Рамштайн" / фото из фейсбука главы Минобороны

Запад не готов предоставлять Украине авиацию

Об этом мероприятии в своем традиционном вечернем обращении за 14 февраля также упоминал президент Владимир Зеленский. Он констатировал, что в Брюсселе присутствуют представители 54 государств, являющихся союзниками Украины. Они должны принять решение о предоставлении нам танков, артиллерии, систем противовоздушной обороны и других видов вооружения.

Однако заметим, что пока партнеры не поддержали инициативу передать Воздушным силам ВСУ истребители. Собственно, переговоры о предоставлении нам летательных аппаратов ведутся уже не первый месяц.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что позиция Соединенных Штатов Америки – неизменна. Он упомянул об уведомлении президента Джозефа Байдена, который отмечал, что пока Запад не готов предоставить Украине самолеты.

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